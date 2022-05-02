Как одеваться стильно после 40 лет: практические советы стилиста

Если же вы чувствуете в себе силы для эксперимента, то для вас подойдет закон усложнения. Благодаря ему мы можем сочетать сразу несколько ярких вещей в одной композиции. При этом цвета должны совпадать по температуре (быть холодными или теплыми одновременно), иначе можно создать эффект застиранной вещи.

Также замечу, что максимально уместно смотрятся цвета, которые находятся на противоположных сторонах цветового круга. Например, самые модные сочетания сезона — синий электрик с ярко-оранжевым и ярко-желтый с глубоким фиолетовым.

Маленькие хитрости для больших побед

Несмотря на то что модных советов можно дать много, есть один, без которого все пойдет насмарку. Чтобы выглядеть молодо, одевайтесь по возрасту. Не нужно загонять себя в строгие рамки, но и расхолаживать тоже. Девушка за 50 смотрится с рюкзаком через плечо далеко не так, как девушка в 20. Но и девушка за 50 порой выглядит более изысканно и сексуально в юбке-карандаше, чем вчерашняя выпускница школы.

Стоит также соблюдать пропорции своей фигуры. Например, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда клиентки с фигурой «треугольник» надевают джинсы скинни, а верхняя часть силуэта становится еще массивнее. В этом случае стоит сбалансировать образ, добавить немного объема с помощью свободных моделей джинсов. Поверьте, ваши ноги не останутся незамеченными, а выбор походящей пары денима только улучшит силуэт и сделает его пропорциональным.