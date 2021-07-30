Оцените сами: самые яркие образы звезд в июле — удачные и провальные

Кэти Холмс считает, что главное в череде суетливых будней — комфорт. На него и делает ставку, отправляясь на шопинг или в автосервис. Так, актриса была замечена на улицах Нью-Йорка в топе и трениках с пятнами от чего-то, что, по всей видимости, было съедено за рулем по пути.

Меган Фокс