Оцените сами: самые яркие образы звезд в июле — удачные и провальные
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Леди Гага
Триумфальное возвращение легендарного амплуа Леди Гаги увидели улицы Манхэттена: певица часто радовала поклонников дефиле из студии. О смене нарядов тоже позаботилась на все сто: никакого повседневного расслабленного стритстайла — только эпатаж!
Фото: Eastnews
Среди наших фаворитов — выход в маленьком черном платье Lanvin с крыльями из перьев и тот, что в эффектном трикотажном миди Magda Butrym с «опасным» декольте. На суету Нью-Йорка Гага решила смотреть с экстремальной высоты каблуков любимых ботильонов-стрипов.
Марго Робби
Фото: Eastnews
Марго Робби времени зря не теряла и успела принять участие в телешоу Джимми Киммела, с которым обсудила будущую премьеру «Отряда самоубийц». Для съемок — максимально горячий образ с платьем Magda Butrym в винтажный горошек. Скромный верх компенсирован ультракороткой длиной и лодочками на головокружительных шпильках.
Рената Литвинова vs Белла Хадид
Это была битва века! Белла Хадид вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в кутюрном произведении модного Дома Schiaparelli — силуэтном черном платье с декором в виде «легких» из деревьев, за ветвями которых скрывается интригующее декольте. Образ тотчас же повторила Рената Литвинова и, по версии читателей Passion.ru, «сделала» топ-модель.
Ким Кардашьян
Фото: Instagram @kimkardashian
Ким Кардашьян зажгла с друзьями на Манхэттене и для одной из вечеринок выбрала total look из кожи. 32-градусная жара в Нью-Йорке звезду не смутила. Для встречи она выбрала кожаные брюки Jonathan A. Logan и миниатюрное бюстье из коллекции Roberto Cavalli 2004 года.
Кендалл Дженнер
Фото: Instagram @kendalljenner
Комплект Charlotte Knowles, в котором Кендалл Дженнер слилась с ковром на лестнице, она позаимствовала у младшей сестры. За год до этого в нем щеголяла Кайли Дженнер, а на недавнем открытии клуба в Лас-Вегасе — Кендалл. Формула самого обсуждаемого образа: брюки-клеш от бедра плюс микроплатье-бандо без белья.
Кэти Холмс
Фото: Eastnews
Кэти Холмс считает, что главное в череде суетливых будней — комфорт. На него и делает ставку, отправляясь на шопинг или в автосервис. Так, актриса была замечена на улицах Нью-Йорка в топе и трениках с пятнами от чего-то, что, по всей видимости, было съедено за рулем по пути.
Меган Фокс
Фото: Eastnews
Конфуз не обошел стороной и новоиспеченную фэшионистку Меган Фокс, которая отправилась на съемки телешоу и не заметила, как испачкала платье Alex Perry. Что ж, пятно на платье лучше, чем на репутации. А место на модном Олимпе, к которому стремится Мег, уже почти за ней закреплено.
Бритни Спирс
Фото: Instagram @britneyspears
Недавно объявившая о завершении карьеры Бритни Спирс продолжает тренировать искусство перевоплощения. Так, недавно поп-дива примерила костюм соблазнительной горничной, чем позабавила поклонников.
Идут против правил не только селебрити, но и монаршие особы, стиль которых регулируется протоколом. Но установки на то и нужны, чтобы их нарушать! О самых нескромных выходах королевы Летиции, принцессы Беатрис, Кейт Миддлтон и других знатных дам читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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