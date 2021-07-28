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Леди Гага в микроплатье с крыльями из перьев взволновала улицы Нью-Йорка

Леди Гаге отдых только снится: даже после работы в студии певица совмещает приятное с полезным, а именно — дефиле по Нью-Йорку и тренировку икроножных мышц. «День ног» в стиле королевы эпатажа — рандеву по улицам Манхэттена в брутальных ботильонах-стрипах на платформах и каблуках экстремальной высоты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: Eastnews

Какую сторону выбрать — темную или светлую — Леди Гага так и не определилась. А чтобы не прогадать — совместила в образе сразу две. В главной роли оказалось платье Lanvin из плотного вязаного трикотажа с отделкой из перьев, которые следуют за звездой, будто ангельские крылья. В руках певицы красуется миниатюрная сумка-багет с ручкой в виде золотой кошки — тоже Lanvin за 2 690 долларов (около 198 300 рублей). Дополняют аутфит очки Marc Jacobs за 250 долларов (около 18 400 рублей).

Совсем недавно Леди Гага щеголяла в ультрасоблазнительном трикотажном платье Magda Butrym и снова демонстрировала чудеса эквилибристики на стрипах головокружительной высоты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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