Леди Гага в микроплатье с крыльями из перьев взволновала улицы Нью-Йорка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Какую сторону выбрать — темную или светлую — Леди Гага так и не определилась. А чтобы не прогадать — совместила в образе сразу две. В главной роли оказалось платье Lanvin из плотного вязаного трикотажа с отделкой из перьев, которые следуют за звездой, будто ангельские крылья. В руках певицы красуется миниатюрная сумка-багет с ручкой в виде золотой кошки — тоже Lanvin за 2 690 долларов (около 198 300 рублей). Дополняют аутфит очки Marc Jacobs за 250 долларов (около 18 400 рублей).
Совсем недавно Леди Гага щеголяла в ультрасоблазнительном трикотажном платье Magda Butrym и снова демонстрировала чудеса эквилибристики на стрипах головокружительной высоты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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