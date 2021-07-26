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Нарушаем? Самые нескромные наряды королевских особ: фото

Привилегированные дамы не упускают возможность подлить масла в огонь, обыгрывая классику самыми дерзкими деталями. И могут себе это позволить! До беременности принцесса Беатрис выходила в комбезах с ультрасоблазнительными декольте, не стеснялась экстремальных разрезов на юбках — таких, которые практически не оставляли места для фантазии и показывали миру, в каких монаршая особа чулках. Кто еще допускает модные шалости? Смотрим!