Нарушаем? Самые нескромные наряды королевских особ: фото
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Фото: GettyImages
Открывает парад классика — маленькое черное платье Christina Stambolian, в котором принцесса Диана продефилировала мимо всех правил протокола в 1994-м. Наряд назвали «платьем мести»: на такой выход леди Ди решилась неспроста. Накануне принцесса узнала, что ее муж принц Чарльз изменил ей и признался, что несчастлив в браке.
Фото: Dpa
Королева Максима
В канун своего 50-го юбилея королева Нидерландов Максима отправилась на концерт. Образ для культурной программы выбрала роскошный: полупрозрачное платье с эффектом голого тела от голландского бренда Iris van Herpen. Когда еще выходить в нарядах с эффектом «показалось», как не в свой день рождения!
Фото: Globallook
Королева Летиция
На встречу в Королевской академии испанского языка в Мадриде королева Летиция рискнула прийти в брутальных кожаных легинсах от любимого бренда Uterque. Дерзость образа Ее Величество компенсировала элегантной шифоновой блузой и клетчатым пальто Mirto.
Фото: Globallook
По-настоящему удивила Летиция в 2019-м, когда на концерт в честь парада в Астурии пришла в будуарном корсете с перьями вдоль декольте. Градус соблазнительности был поднят до пиковых значений.
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон
Эффектным появлением Кейт Миддлтон можно назвать один из ее выходов в рамках тура по Шотландии. Герцогиня Кембриджская надела небесно-голубое пальто из шерсти от Catherine Walker на голое тело. Под ним — ничего. В пару к нему — васильковые лодочки, крошечный клатч и украшения из коллекции Елизаветы II.
Фото: Globallook
Шарлотта Казираги
Представительница династии князей Монако Шарлотта Казираги вполне свободна в исполнении стайлинг-трюков. Чего стоит один ее выход на Met Gala в 2018 году в ботильонах на головокружительных платформах из восьмидесятых и платье рок-звезды от Saint Laurent. Кстати, тогда внучка Грейс Келли была лицом модного дома.
Фото: GettyImages
Принцесса Монако Шарлен
Кого-кого, а принцессу Монако Шарлен трудно подловить на преступлениях против элегантности. Однако в сторону дерзости она все же шагнула, показав декольте во всей красе на балу Красного креста в Монте-Карло. В диско-комбинезоне без бретелей от Atelier Versace монаршая особа показала, кто здесь королева приема!
Фото: GettyImages
Ранее мы рассказывали о звездах, которые носят наряды не по размеру — настолько, что едва могут дышать в тесных платьях и корсетах. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook / Dpa
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