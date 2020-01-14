«Мусорный мешок с поясом»: лакированный тренч Мелании Трамп за 123 000 рублей расценили как модное фиаско
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Фото: Globallook
Мелания выстроила образ вокруг монохромного черного цвета, добавив микс текстур. Жена президента уже давно сделала сочетание приталенных тренчей длины миди и высоких сапог на каблуке своей визитной карточкой. На этот раз первая леди сделала выбор в пользу тренчкота из лакированной кожи с поясом в тон. Модная деталь от австралийского бренда Scanlan Theodore обошлась миссис Трамп в $2000 (около 123 000 рублей), как сообщает Daily Mail. Завершением образа стали лаконичные замшевые ботфорты на высоких шпильках, на которых экс-модель уверенно вышагивала по игровому полю.
Is the FLOTUS wearing a garbage bag? #CFPNationalChampionship— Doofensportz (@doofensportz) January 14, 2020
Just gonna try and forget Trump and Melania in her belted trash bag coat are at the #LSUvsCLEM game. Trump tries to ruin everything.— Leisha_17 (@Leisha_17) January 14, 2020
В Сети мнение по поводу аутфита, выбранного первой леди для матча, разделилось. Об этом говорят насмешки пользователей в Twitter, где остромодный тренч Мелании Трамп в духе героини фильма «Матрица» сравнивали с «мусорным мешком с поясом» и даже с нарядами танцовщиц в ночных клубах.
I'm not the one insulting our beautiful FLOTUS.. You look more like a stripper..#Trump2020 #KAG— Real AnneMarie ☃️ Text Trump to 88022 (@RealAnneMarieC) January 14, 2020
Хотя и комплиментов вкусу жены президента было не меньше. «Мелания просто невероятная. Этот тренч!», «Обожаю ее стиль», «Вы только посмотрите на Меланию. Посмотрите на это пальто. Никаких сомнений в том, что она – самая невероятная из первых леди, достойная быть на обложки Vogue каждый месяц» – пишут в комментариях.
Фото: Globallook
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