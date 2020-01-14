«Мусорный мешок с поясом»: лакированный тренч Мелании Трамп за 123 000 рублей расценили как модное фиаско

Мелания выстроила образ вокруг монохромного черного цвета, добавив микс текстур. Жена президента уже давно сделала сочетание приталенных тренчей длины миди и высоких сапог на каблуке своей визитной карточкой. На этот раз первая леди сделала выбор в пользу тренчкота из лакированной кожи с поясом в тон. Модная деталь от австралийского бренда Scanlan Theodore обошлась миссис Трамп в $2000 (около 123 000 рублей), как сообщает Daily Mail. Завершением образа стали лаконичные замшевые ботфорты на высоких шпильках, на которых экс-модель уверенно вышагивала по игровому полю.