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«Мусорный мешок с поясом»: лакированный тренч Мелании Трамп за 123 000 рублей расценили как модное фиаско

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

13 января Мелания и Дональд Трамп приехали в Новый Орлеан, чтобы поддержать матч по американскому футболу College Football Playoff National Championship. Для публичного мероприятия 49-летняя первая леди США выбрала дерзкий аутфит, который в Сети расценили как настоящий модный провал.

Мелания выстроила образ вокруг монохромного черного цвета, добавив микс текстур. Жена президента уже давно сделала сочетание приталенных тренчей длины миди и высоких сапог на каблуке своей визитной карточкой. На этот раз первая леди сделала выбор в пользу тренчкота из лакированной кожи с поясом в тон. Модная деталь от австралийского бренда Scanlan Theodore обошлась миссис Трамп в $2000 (около 123 000 рублей), как сообщает Daily Mail. Завершением образа стали лаконичные замшевые ботфорты на высоких шпильках, на которых экс-модель уверенно вышагивала по игровому полю.

В Сети мнение по поводу аутфита, выбранного первой леди для матча, разделилось. Об этом говорят насмешки пользователей в Twitter, где остромодный тренч Мелании Трамп в духе героини фильма «Матрица» сравнивали с «мусорным мешком с поясом» и даже с нарядами танцовщиц в ночных клубах.

Хотя и комплиментов вкусу жены президента было не меньше. «Мелания просто невероятная. Этот тренч!», «Обожаю ее стиль», «Вы только посмотрите на Меланию. Посмотрите на это пальто. Никаких сомнений в том, что она – самая невероятная из первых леди, достойная быть на обложки Vogue каждый месяц» – пишут в комментариях.

Фото: Globallook

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