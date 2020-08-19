Мелания Трамп блеснула в прошлогоднем костюме цвета мела и произвела фурор

Повод выгулять стильный наряд был более чем знаменательный — 100-летний юбилей со дня принятия 19-й поправки в конституцию США, которая гарантировала избирательное право для женщин. Аутфит выбран с традиционным для имиджа первой леди размахом — эффектный костюм цвета мела от Michael Kors обошелся Мелании $2,195 (около 161 000 рублей — прим. ред.), сообщает Daily Mail. Зато в жакете затейливого асимметричного кроя и кокетливой юбке-карандаше с разрезами, которая подчеркнула фигуру с самых выгодных ракурсов, миссис Трамп выглядела безупречно. Любопытно, что экс-модель появляется в этом костюме на публике уже не первый раз — в нем же она блистала на встрече с президентом Макроном и его женой Брижит в 2018 году.

Дополнили аутфит классические туфли-лодочки в черно-белую клетку виши, а в рифму к ним — широкий пояс с массивной пряжкой. От украшений первая леди решила воздержаться, оставив лишь кольцо, щедро инкрустированное бриллиантами. Финальный штрих — дымчатый мейкап с акцентированными розовой помадой губами (излюбленная бьюти-тактика Мелании).