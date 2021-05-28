Миддлтон, Хилтон и другие звездные сестры, которые копируют стиль друг друга

Ольга Бузова любит удивлять, из-за чего нередко концентрирует вокруг себя колоссальное количество хейта. Ее стиль — тема номер один для критики и бурных обсуждений. В нем — гламур, эпатаж, спортшик и целый коктейль из «хищных» принтов, страз и неона. Того же курса придерживается и ее сестра Анна, правда, она не выходит в микроплатьях на сцену Кремлевского дворца.

Ранее мы рассказывали о самых вульгарных выходах звезд на красную дорожку. Среди них — Бритни Спирс, забывшая надеть юбку, Мадонна, засветившая все, что можно и нельзя, и многие другие. Подробности с фото — на Passion.ru.