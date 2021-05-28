Миддлтон, Хилтон и другие звездные сестры, которые копируют стиль друг друга
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пиппа Миддлтон
Пиппа и Кейт Миддлтон
Фото: Eastnews
Не так давно Пиппа Миддлтон была замечена в Лондоне во время прогулки с дочкой Грэйс Элизабет Джейн. Все взгляды были прикованы к платью в горошек цвета бордо от бренда Whistles. Наряд за 17 000 рублей уже успел обрести собственную историю: в 2018 году в нем засветилась герцогиня Кэтрин, а теперь его донашивает младшая сестра.
Пэрис и Ники Хилтон
Фото: Eastnews
Стиль Ники Хилтон, как правило, сдержанный и с акцентом на классику — прямые брюки, твидовые жакеты Chanel, миди-платья с флористическими принтами. Все под стать супруге Ротшильда и маме двоих детей. Но любовь к гламурным конфетно-розовым оттенкам и сумкам Valentino сестры все же разделяют.
Наталья и Юлиана Подольские
Фото: Instagram @yuliana_pod
Сестры Подольские не раз демонстрировали абсолютный match в одежде. Так, во время недавней поездки в Санкт-Петербург Наталья и Юлиана радовали поклонников яркими совместными фото в похожих образах. Главное правило — бланковые футболки, расслабленные силуэты и удобные кроссовки от больших брендов.
Сестры Кардашьян
Фото: Globallook
Семейство Кардашьян успешно диктует тренды всему миру и зарабатывает на этом миллионы. В ДНК семейного стиля — экстремально облегающие силуэты, ультрамини, затейливые фасоны и смесь знаменитых модных домов и малоизвестных марок. Кто-то восхищается, кто-то осуждает, зато рейтинги Ким, Хлои, Кортни и Кайли редко падают. Да и кто, как не Ким, может эффектно выглядеть в платье, которое сравнивают с ковриком для ванны.
Ольга и Анна Бузовы
Фото: Instagram @annabuzova
Ольга Бузова любит удивлять, из-за чего нередко концентрирует вокруг себя колоссальное количество хейта. Ее стиль — тема номер один для критики и бурных обсуждений. В нем — гламур, эпатаж, спортшик и целый коктейль из «хищных» принтов, страз и неона. Того же курса придерживается и ее сестра Анна, правда, она не выходит в микроплатьях на сцену Кремлевского дворца.
Ранее мы рассказывали о самых вульгарных выходах звезд на красную дорожку. Среди них — Бритни Спирс, забывшая надеть юбку, Мадонна, засветившая все, что можно и нельзя, и многие другие. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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