Остромодное платье Ким Кардашьян сравнили с ковриком для ванны

Ким снова вещает из своей просторной гардеробной. На этот раз повод похвастаться дало фактурное платье затейливого дизайна, будто выполненное в лучших традициях апсайклинга. Наряд напомнил поклонникам неумелый хенд-мейд или семпл, которые явно не пойдет на продажу в бутик. С чем только не сравнивали остромодный трофей Кардашьян — и с кухонными полотенцами, и с ковриком для ванны, который погрызла собака. Сама же бизнесвумен от наряда без ума и подчеркивает, что долго берегла его для отдыха.

Это далеко не первое, по мнению фолловеров, модное фиаско семейства Кардашьян. То одежду Ким сравнивают с чехлом старого автомобиля, то подмечают, что образ Кайли Дженнер напоминает продавщицу картошки. Подробности с фото — на Passion.ru.