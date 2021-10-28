Костюм дорожного знака, грязные туфли и другие модные фиаско Брижит Макрон
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Фото: Globallook
Костюм дорожного знака
Как ни старалась мадам Макрон шагать в ногу с трендами (и брендами), а на критику в Сети все равно нарвалась. На встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой первая леди Франции вышла в платье Louis Vuitton я ультраяркой деталью цвета спецовки в виде ромба с четырехконечной звездой. Здесь уж пользователям было где разгуляться: с чем только не сравнивали принт — даже с дорожным знаком.
Фото: Globallook
Промах с аксессуарами
Если непогода настигла внезапно, Брижит рекомендует пожертвовать стилем ради комфорта. Во время встречи с бельгийской королевой Матильдой первая леди выгуливала эффектный брючный костюм цвета графита, дополненный бланковой рубашкой и парой лаконичных ботильонов Christian Louboutin, а от капризов осени решила обороняться забавными перчатками конфетного цвета и шарфом в тон.
Фото: Globallook
Грязные туфли
Президент Чили Себастьян Пиньера пожаловал в Елисейский дворец, чтобы поприветствовать Эмманюэля Макрона и его супругу. Брижит так спешила на встречу, что не обратила внимание, как выпачкались пылью ее лодочки из замши полуночно-синего цвета.
Такие конфузы часто преследуют и монарших особ — даже Кейт Миддлтон, чьи образы всегда безупречны. Подробности с фото ищите по ссылке.
Фото: Eastnews
Ультрамини
Чего у мадам Макрон хоть отбавляй — так это смелости. Она, пожалуй, рекордсменка по числу выходов в платьях и юбках ультракороткой длины. Публика за это ее частенько критикует, зато благоверный, по всей видимости, в восторге.
Фото: Globallook
Посоревноваться в высоте каблуков и длине юбок с Брижит Макрон может разве что Джилл Байден. Первая леди Соединенных штатов не боится даже закинуть ногу на ногу в короткой юбке во время интервью. Берите отвлекающий маневр на заметку на случай важных переговоров!
Фото: Globallook
Белое кружево и черные колготки
Закон, нарушенный первой леди, — о колготках. Кстати, сложности с ними встречаются у многих селебрити — даже тех, за образами которых бдят целые команды стилистов. Макрон, например, прогадала с сочетанием плотных черных колготок с легким полупрозрачным кружевом.
Фото: Globallook
Телесные колготки — трюк не менее опасный. Особенно тогда, когда дресс-код первых леди для официальных мероприятий подразумевает, что они должны быть. Неудивительно, что в ассортименте некоторых марок даже есть летние колготки — ультратонкие и совместимые с открытой обувью.
Главное правило бежевых — быть незаметными. Настолько, чтобы слиться с тоном кожи и уж точно не мерцать на свету. Миссия провалена!
О том, как правильно подбирать колготки под образы, мы обсудили со стилистом. Подробную инструкцию ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews