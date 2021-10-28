Костюм дорожного знака, грязные туфли и другие модные фиаско Брижит Макрон

Грязные туфли

Президент Чили Себастьян Пиньера пожаловал в Елисейский дворец, чтобы поприветствовать Эмманюэля Макрона и его супругу. Брижит так спешила на встречу, что не обратила внимание, как выпачкались пылью ее лодочки из замши полуночно-синего цвета.

Такие конфузы часто преследуют и монарших особ — даже Кейт Миддлтон, чьи образы всегда безупречны. Подробности с фото ищите по ссылке.