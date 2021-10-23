Туфли Золушки: звезды, которые не стесняются носить потрепанную обувь

В образах первых леди, например, не все так идеально, как может показаться. Например, Брижит Макрон встретила президента Чили в Елисейском дворце в грязных туфлях. Первая леди Франции, видимо, настолько была увлечена подготовкой к визиту важного гостя, что не обратила внимание на пыль, осевшую на синей замше. Коллега мадам Макрон Джилл Байден вынуждена дефилировать по газонам и трапам вертолетов. Результат — «утопающие» в грязи каблуки и пятна от травы на коже любимых лодочек.

Отличилась и Кейт Миддлтон: герцогиня порой допускает ошибки, надевая замшу в промозглую погоду — изящные сапоги монаршей особы тут же становятся грязными. Фиаско с обувью претерпевала когда-то и Меган Маркл — в тот самый момент, когда к ней были прикованы миллионы взглядов. Объявить о помолвке с принцем Гарри герцогиня вышла в туфлях не по размеру, еще и с потрепанной подошвой. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!