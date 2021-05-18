От неприлично коротких до слишком узких: самые «коварные» юбки Джилл Байден
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Фото: GettyImages
Летящие юбки чуть выше колен появляются в арсенале доктора Байден наиболее часто. Правда, на вертолетных площадках и парковках порой доставляют дискомфорт. Попадались на таких модных конфузах и монаршие особы во главе с Кейт Миддлтон: однажды, во время очередного происшествия, места для фантазии практически не осталось.
Фото: Globallook
А супруга президента Байдена ничего не боится. Когда-то Мелания Трамп демонстрировала чудеса эквилибристики на высоких шпильках, высаживая деревья в саду Белого дома, а теперь эстафету переняла и Джилл. В строгом жакете, легкой юбке и замшевых лодочках на шпильках леди Байден ловко орудовала лопатой. Но любимый трюк, который обеспечивает 50% успеха любых переговоров, — юбка-карандаш и стройные ноги, которые всегда выставлены напоказ.
Джилл определенно гордится своей фигурой, да и супруг не теряет к ней интерес. Джо уж точно знает, за что ухватиться, когда платье жены от Oscar de la Renta аппетитно подчеркивает формы. Больше образов — в нашей фотогалерее.
Фото: GettyImages / Globallook / Eastnews / Dpa
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