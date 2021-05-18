От неприлично коротких до слишком узких: самые «коварные» юбки Джилл Байден

А супруга президента Байдена ничего не боится. Когда-то Мелания Трамп демонстрировала чудеса эквилибристики на высоких шпильках, высаживая деревья в саду Белого дома, а теперь эстафету переняла и Джилл. В строгом жакете, легкой юбке и замшевых лодочках на шпильках леди Байден ловко орудовала лопатой. Но любимый трюк, который обеспечивает 50% успеха любых переговоров, — юбка-карандаш и стройные ноги, которые всегда выставлены напоказ.

Джилл определенно гордится своей фигурой, да и супруг не теряет к ней интерес. Джо уж точно знает, за что ухватиться, когда платье жены от Oscar de la Renta аппетитно подчеркивает формы. Больше образов — в нашей фотогалерее.