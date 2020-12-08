Костюм банта-гиганта, белье напоказ и другие модные фиаско Дженнифер Лопес

Высмеяли и модное новшество Донателли Версаче, которое Джей Ло сразу же примерила на себя. Сапоги-джинсы под рубашку бойфренда мало кто оценил, зато эффектное дефиле на подиуме Versace в платье 20-летней давности произвело настоящий фурор.

Первые леди тоже ошибаются: вспомним главные модные фиаско Мелании Трамп за последние несколько лет. Подробнее читайте на Passion.ru.