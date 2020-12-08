Костюм банта-гиганта, белье напоказ и другие модные фиаско Дженнифер Лопес
Фото: Globallook
Костюм рождественского подарка
Фото: Globallook
На церемонии «Золотой глобус» в январе 2020-го Дженнифер появилась в пышном платье со шлейфом и гигантским бантом спереди. Новогоднее настроение звезде все же удалось принести на красную дорожку, а вот высокой оценки от пользователей в Сети она не получила. Юзеры сравнивали ее с упаковочной коробкой и подчеркнули, что модная шалость Джей не удалась.
Платье с пайетками + тапочки
Фото: Globallook
На съемках фильма «Выходи за меня» Дженнифер Лопес исполнила одну из ключевых ролей. На бекстейдже знаменитость воспользовалась своим любимым трюком: в любой непонятной ситуации скинуть надоевшие шпильки и спуститься с небес на землю. Вернее, с высоты каблуков в мягкие тапочки. Домашняя обувь и пушистый халат поверх мерцающего вечернего платья во время длительных съемок абсолютно точно стоит понять и простить.
Модный конфуз
Фото: Dpa
И снова премия «Золотой глобус», но уже в 2016 году. От появления Дженнифер на алой дорожке в монохромном наряде насыщенного желтого цвета стало жарко не только публике, но и самой звезде. Настолько, что пятна пота предательски выступили прямо перед объективами вездесущих папарацци.
Слишком глубокое декольте
Фото: Eastnews
Сценические образы Джей Ло — отдельный вид искусства. Правда, не всегда они работают на нее. Порой в энергичном танце артистка забывает, что с экстремальными декольте шутки плохи. Зато каждый такой конфуз во время выступления еще долго вспоминают в Сети, напевая очередной хит Лопес.
Экстремальное мини
Фото: Globallook
Блеска много не бывает, и Дженнифер доказывает это каждым своим выходом. Звезда может себе позволить даже самое «опасное» мини и самое дерзкое декольте (вспомним, в чем она встречала 50-летний юбилей). Но ракурс «снизу вверх» берет свое, когда речь идет о самых крошечных платьях.
Гламурный ковбой
Фото: Globallook
На премии «Грэмми» в 2019-м Дженнифер дефилировала по красной дорожке в необычном образе, объединившим гламур и цитаты из вестерна. Исполнительница надела силуэтное платье в пол, щедро расшитое кристаллами и мерцающими нитями, и дополнила его широкополой шляпой. Не оценили look даже самые преданные поклонники: в сетевых просторах наряд окрестили одним из самых неудачных.
Джинсовые ботфорты
Фото: Globallook
Высмеяли и модное новшество Донателли Версаче, которое Джей Ло сразу же примерила на себя. Сапоги-джинсы под рубашку бойфренда мало кто оценил, зато эффектное дефиле на подиуме Versace в платье 20-летней давности произвело настоящий фурор.
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Фото: Instagram @glo / Globallook
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