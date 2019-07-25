Блеск золота и шикарная форма: Дженнифер Лопес отметила 50-летие в роскошном коктейльном платье

В честь юбилея Лопес устроила масштабную вечеринку в Майями, собрав родных и множество друзей из числа селебрити. Выход звезды был ярким: золотистое платье в пол с нескромным разрезом от бедра и открытым верхом. Переплетения шелковых бретелей, металлические пряжки, разрезы на талии и декольтированный вырез — в свои пятьдесят Джей Ло точно может себе это позволить. Блестящий вечерний look певица дополнила золотистым клатчем-минодьером и крупными серьгами-кольцами, усыпанными бриллиантами.
Но главным аксессуаром стала счастливая улыбка и искренность, с которой Лопес благодарила всех за поздравления. Накануне праздника её бойфренд Алекс Родригес опубликовал в своем Instagram видео с самыми теплыми моментами из их совместной жизни. «С тех пор, как мы вместе, каждый мой день похож на праздник. Спасибо за твою страсть, энергию, вдохновение — ты действительно лучшая в том, что ты делаешь» — признается любимой Родригес.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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