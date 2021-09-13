Было — стало: как изменился стиль Долиной, Пугачевой и других звезд, старше 50 лет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @larisa.dolina.official
Лариса Долина
Лариса Долина преобразилась в считаные месяцы. Для этого пришлось сесть на строгую диету, сбросить больше 20 килограммов веса, заручиться поддержкой хороших косметологов (поговаривают, что и пластических хирургов тоже). Результат не заставил себя ждать: сейчас 66-летняя артистка дала бы фору даже юной себе.
Потрудилась Лариса Александровна на славу, поэтому теперь смело носит ультракороткие платья, рваные джинсы и крошечные топы — как десять, а то и двадцать лет назад.
Алла Пугачева
Молодой муж, пожалуй, лучшая мотивация. 72-летняя Алла Пугачева сегодня выглядит эффектнее, чем в юности, и уж точно ярче, чем 10 лет назад. На смену объемным платьям-балахонам и ботфортам пришли элегантные костюмы, кожаные брюки, а иногда и мини-шорты.
София Ротару
За последние несколько десятилетий София Ротару почти не изменилась — трудно поверить, что в августе певице исполнилось 74 года. А стиль по-прежнему элегантный, как у первых леди: летящие платья макси и каблуки как в жизни, так и на красной дорожке.
Любовь Успенская
67-летняя королева шансона утверждает, что вкус дан ей от природы. В нулевых Любовь Успенская куталась в меха и золото, а теперь — в остромодные трофеи от топовых брендов. В ее арсенале то и дело мелькают «инстаграмные» туфли Золушки от Mach & Mach, пуловеры Givenchy и казаки Saint Laurent.
Лолита Милявская
Лолита в проявлении себя стала гораздо свободнее: уверенности и эпатажности у артистки всегда было хоть отбавляй, а теперь — еще больше. На выступления 57-летняя певица смело может выйти в боди, а на шоу к Ивану Урганту — в полупрозрачном кэтсьюте.
Анжелика Варум
В свои 52 Анжелика Варум хвастается точеной фигурой, правда, часто прячет ее за мешковатыми трениками и одеждой oversize. Светские выходы обязывают: если и блистать, то ярче, чем десять лет назад!
Валерия
Валерии достается в Сети больше всех: певицу то и дело обвиняют в том, что она выбирает одежду не по возрасту. Что ж, с такой фигурой мини-платья и облегающие кожаные брюки — то, что нужно. Да и за тенденциями артистка успевает приглядывать, несмотря на плотный график. Звезда то и дело меняет сумки Bottega Veneta и наряжается в пайетки с головы до ног.
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова не скрывает чувств к объемным худи и треникам, но и возможность надеть мерцающую комбинацию не упустит. Впрочем, с девяностых и времен эпатажного клипа «Мой ненаглядный» мало что изменилось — разве что образы стали более элегантными.
Алена Свиридова
Алена Свиридова практиковала бунтарский шик — с total black и стрижкой «под мальчика». Певица кутается в неоновые свитшоты, носит шапки с помпонами, очки в ярких оправах, а однажды даже перевоплощалась в Валерия Леонтьева. На красной же дорожке будто пользуется услугами феи-крестной, превращаясь в настоящую леди.
Лада Дэнс
Образы Лады Дэнс всегда праздник. Звезда примеряет наряды в духе Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе» — с яркими туфлями на шпильках и платьями, усыпанными пайетками. Экстремальные мини-юбки, впрочем, тоже иногда возвращаются.
Среди других звездных красоток за 55, которые дадут фору молодым, — Анна Делло Руссо, Хелен Миррен, Айрис Апфель, которая недавно отметила сотый юбилей. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Екатерина Ширинкина / Kinopoisk.ru / Instagram