Было — стало: как изменился стиль Долиной, Пугачевой и других звезд, старше 50 лет

Лариса Долина

Лариса Долина преобразилась в считаные месяцы. Для этого пришлось сесть на строгую диету, сбросить больше 20 килограммов веса, заручиться поддержкой хороших косметологов (поговаривают, что и пластических хирургов тоже). Результат не заставил себя ждать: сейчас 66-летняя артистка дала бы фору даже юной себе.

Потрудилась Лариса Александровна на славу, поэтому теперь смело носит ультракороткие платья, рваные джинсы и крошечные топы — как десять, а то и двадцать лет назад.