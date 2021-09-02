passion.ru

Делло Руссо, Апфель, Пугачева и другие дивы за 55, чей стиль затмит молодых

29 августа дизайнер, коллекционер и настоящий fashion-фрик Айрис Апфель отметила юбилей — 100 лет. Одна из самых ярких персон в индустрии обожает ультраяркие цвета, винтаж и гигантские украшения. Апфель не раз появлялась на обложках авторитетного глянца, была лицом косметических брендов и даже подписала контракт с модельным агентством, когда ей было 98. Мы собрали галерею самых эффектных возрастных звезд, которые дадут фору молодым, — листайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Анна Делло Руссо

Фото: Eastnews

1 сентября в Венеции стартовал 78-й кинофестиваль, и все только и говорят про эпатажные выходы Анны Делло Руссо. Модный журналист запасла целый арсенал нарядов Ermanno Scervino, включая «зефирное» микроплатье и абсолютно нескромное (и полностью прозрачное) черное миди. На красной дорожке блистала и 76-летняя Хелен Миррен, которая нарядилась в «чешую» из мерцающих лазурных пайеток — от Dolce & Gabbana.

Анна Делло Руссо

Анна Делло Руссо

Фото: Globallook

Не отстают и отечественные коллеги: 65-летняя Лариса Долина заигрывает с поклонниками в мини-платьях и на шпильках, а Алла Пугачева одевается в кожу с ног до головы. Больше образов — в галерее.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram