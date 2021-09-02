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Делло Руссо, Апфель, Пугачева и другие дивы за 55, чей стиль затмит молодых

29 августа дизайнер, коллекционер и настоящий fashion-фрик Айрис Апфель отметила юбилей — 100 лет. Одна из самых ярких персон в индустрии обожает ультраяркие цвета, винтаж и гигантские украшения. Апфель не раз появлялась на обложках авторитетного глянца, была лицом косметических брендов и даже подписала контракт с модельным агентством, когда ей было 98. Мы собрали галерею самых эффектных возрастных звезд, которые дадут фору молодым, — листайте!