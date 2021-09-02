Делло Руссо, Апфель, Пугачева и другие дивы за 55, чей стиль затмит молодых
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
1 сентября в Венеции стартовал 78-й кинофестиваль, и все только и говорят про эпатажные выходы Анны Делло Руссо. Модный журналист запасла целый арсенал нарядов Ermanno Scervino, включая «зефирное» микроплатье и абсолютно нескромное (и полностью прозрачное) черное миди. На красной дорожке блистала и 76-летняя Хелен Миррен, которая нарядилась в «чешую» из мерцающих лазурных пайеток — от Dolce & Gabbana.
Фото: Globallook
Не отстают и отечественные коллеги: 65-летняя Лариса Долина заигрывает с поклонниками в мини-платьях и на шпильках, а Алла Пугачева одевается в кожу с ног до головы. Больше образов — в галерее.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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