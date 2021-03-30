Пугачева и еще 5 российских звезд, которые резко помолодели в последние месяцы

Картункова была большой звездой КВН. Большой во всех смыслах: обаятельная, харизматичная и с отличным чувством юмора женщина весила сильно больше 100 килограммов и считалась яркой представительницей бодипозитива в российском шоу-бизнесе. От поклонников у Ольги не было отбоя, и худеть она не планировала. Но так продолжалось ровно до тех пор, пока она не сломала ногу. Врачи рекомендовали ей сбросить вес хотя бы немного, чтобы снизить нагрузку на конечности и быстрее восстановиться. Артистка сама не ожидала, что так втянется в процесс и сбросит аж 84 кило. И это, определенно, пошло ей на пользу: из пышнотелой дамы средних лет Ольга превратилась в девчонку с озорным взглядом.

Екатерина Скулкина