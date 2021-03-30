Пугачева и еще 5 российских звезд, которые резко помолодели в последние месяцы
Алла Пугачева
Свежие снимки Примадонны российской эстрады на юбилее Вячеслава Зайцева в начале марта стали предметом жарких обсуждений в СМИ. Сама Алла Борисовна предпочитает не отвечать на вопрос о том, как ей удалось так резко повернуть время вспять, но столь цветущего внешнего вида точно нельзя добиться одними масками и кремами, даже самыми дорогими и эффективными. Как утверждают специалисты, над лицом Пугачевой потрудились и косметологи, и пластические хирурги, но работа была проведена поистине ювелирная. Примадонна стала выглядеть молодо, но при этом не потеряла свою индивидуальность.
Лариса Долина
Фото: архив пресс-службы
Вслед за Аллой Пугачевой заметно преобразилась и еще одна дива российского шоу-биза — Лариса Долина. Сама певица говорит, что сбросила 21 килограмм. Ради столь впечатляющего результата ей пришлось отказаться от чая, некоторых овощей и фруктов. Однако не обошелся процесс омоложения звезды и без похода к пластическому хирургу и косметологу. Специалисты утверждают, что Долина не только подкорректировала грудь и сделала абдоминопластику, но и прошла через комплексную подтяжку лица. В результате фигура певицы стала более точеной, а черты лица обрели четкость.
Лолита
Фото: архив пресс-службы
Крайне позитивно сказался на внешности Лолиты развод с Дмитрием Ивановым. Назло «мужчине-недоразумению», как она сама его называет, или просто из-за стресса певица сильно похудела. А когда поклонники стали осыпать звезду комплиментами о том, как моложаво она стала выглядеть, Лолита «добила» их тем, что отрезала модное каре. Впрочем, сама звезда говорит, что помогли ей преобразиться не негативные эмоции и диета, а новая любовь. Но какая разница, как ей это удалось, когда результат налицо!
Любовь Успенская
Фото: архив пресс-службы
Королева шансона славится своей любовью к пластике и желанием вечно оставаться молодой. По последним сведениям, Успенская не так давно сделала пластику ягодиц, которая обошлась ей аж в 2 миллиона рублей, но этим не исчерпывается список ее походов под нож хирурга. И, надо сказать, что последние манипуляции с лицом оказались крайне успешными — Любовь помолодела лет на 20 минимум.
Ольга Картункова
Фото: Instagram kartynkova222
Картункова была большой звездой КВН. Большой во всех смыслах: обаятельная, харизматичная и с отличным чувством юмора женщина весила сильно больше 100 килограммов и считалась яркой представительницей бодипозитива в российском шоу-бизнесе. От поклонников у Ольги не было отбоя, и худеть она не планировала. Но так продолжалось ровно до тех пор, пока она не сломала ногу. Врачи рекомендовали ей сбросить вес хотя бы немного, чтобы снизить нагрузку на конечности и быстрее восстановиться. Артистка сама не ожидала, что так втянется в процесс и сбросит аж 84 кило. И это, определенно, пошло ей на пользу: из пышнотелой дамы средних лет Ольга превратилась в девчонку с озорным взглядом.
Екатерина Скулкина
Фото: Instagram eskulkina
Звезда Comedy Woman за последние месяцы сильно преобразилась в лучшую сторону. Слава настигла юмористку, когда она весила в районе 94 килограммов, поэтому комплексов по поводу пышных форм она не испытывала. Однако внезапно Скулкиной захотелось проверить свою силу воли, и она ударилась в ЗОЖ. Впечатляющие результаты стали заметны буквально через пару месяцев. Завершила «комплексное омоложение» звезда походом в салон красоты, где из шатенки превратилась в блондинку, что ей очень к лицу.
Фото: архив пресс-служб, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Instagram, starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!