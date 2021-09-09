Сегодня в 10:00

Как украсить пышные формы — учимся на примере Бейонсе и других звезд

Главная установка в выборе образов для обладательниц аппетитных форм — ничего не скрывать. На этом многие часто попадаются: вместо того чтобы подчеркивать достоинства с выгодных ракурсов, тонут в многослойности и oversize. Мы собрали несколько ярких звездных примеров, на которых будем учиться выделять главное. А заодно — рифмовать оттенки и текстуры в самые необычные сочетания.