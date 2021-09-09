Как украсить пышные формы — учимся на примере Бейонсе и других звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @beyonce
Брючный костюм
Например, Бейонсе в этом сезоне ставит все на ультракороткие платья плотных текстур и не проигрывает. А вместе с тем активно использует цвет. К total black — фуксию с сатиновыми туфлями Versace в главной роли. Второе правило королевы — безупречно скроенные брючные костюмы на базе приталенных блейзеров длиной до середины бедра и прямых брюк высокой посадки.
Фото: Instagram @beyonce
Звезда доказывает, что в поисках универсальной двойки не обязательно делать выбор в пользу консервативных цветов. Остромодный изумруд и другие сочные оттенки помогут в создании эффектного образа на все случаи жизни, а заодно и от осенней хандры избавят.
Цвет
Фото: Instagram @ashleygraham
Кстати, о цвете. Составляя гид по модным тенденциям этой осени, мы подвели итог: яркость в этом году будет выставлена на максимум. За вдохновением обращайтесь к образам Эшли Грэм, которая носит актуальный оранжевый неон и наэлектризованную фуксию. Стильный трюк — добавить к насыщенной гамме образа мейкап с цветными стрелками.
Градиент
Фото: Eastnews
В плотном графике Дженнифер Лопес есть два обязательных пункта — объятия Бена Аффлека и спорт. Для второго поп-дива выбирает все самое стильное и уж точно знает, в каких легинсах будет выглядеть на все сто. Маленькая хитрость от Джей Ло — градиентный принт: на внутренних сторонах ног — темные оттенки, а дальше — светлее. Раскусить нетрудно: с таким оптическим эффектом ноги визуально выглядят стройнее.
Кожа
Фото: Globallook
Чего не стоит опасаться, так это кожи, причем в самых разных ее вариациях. Об этом неустанно твердит Ким Кардашьян, которая не боится составлять из брутальной фактуры целые total-образы. Выбирайте плотные текстуры, особенно если речь идет об эко- и искусственной коже. Возьмите на вооружение свободные прямые брюки средней или высокой посадки, в которых фигура будет выглядеть безупречно.
Фото: Eastnews
Селена Гомес опробовала на себе кожаные мини-юбки, и, судя по недавнему эффектному выходу звезды, мы выносим однозначный вердикт — носить. Певица выгуляла асимметричную модель на запах с завышенной линией талии. В пару к ней — топ с фигурным (и нескромным) вырезом. Гомес завершила образ босоножками, но для наших погодных реалий их смело можно заменить высокими казаками или сапогами с широкими голенищами.
Фото: Globallook / Instagram