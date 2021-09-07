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От сапог рыболова до унтов: самая актуальная обувь этой осени

В надежде на бабье лето советуем не терять бдительность: холода могут подкрасться так же неожиданно, как это сделала осень в сентябре. Выходить на охоту за надежной парой обуви лучше прямо сейчас, но перед этим присмотритесь к тому, что предлагают дизайнеры на долгий осенне-зимний сезон. Кстати, все тенденции нам на руку: будет много меха и совсем мало каблуков. Смотрите и запоминайте!
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Acne Studios Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Сапоги рыболова

Главная пара на осень — гиперобъемные (и очень высокие) сапоги, напоминающие часть экипировки рыболова. Предсказываем тенденции самое громкое будущее, ведь появились они в коллекциях ключевых брендов-трендсеттеров Bottega Veneta, Acne Studios, Louis Vuitton, Dion Lee. Дизайнеры настаивают на том, чтобы носить брутальную обувь с мини-юбками в духе 2000-х, миди с дерзкими разрезами и мерцающими коктейльными платьями. В таких море и правда станет по колено!

Bottega Veneta Fall 2021 Ready-to-Wear

Bottega Veneta Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Туфли-невидимки

Искусством конспирации увлекся Рикардо Тиши, креативный директор Burberry. Кажется, тренд на кроссовки-носки, которые когда-то носила добрая половина звездного олимпа, давно отгремел, но нет — он вернулся в новой вариации. Гибрид из туфель на каблуке и капроновых носков нельзя назвать практичным, но плюсы в нем точно есть. Например, эффект бесконечно длинных ног, который дает эластичный текстиль, сливаясь с тоном кожи.

Burberry Fall 2021 Ready-to-Wear

Burberry Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Унты

В этом сезоне унты серьезно настроены конкурировать с любой классикой. Например, Виржини Виар выпустила на подиум Chanel самые эклектичные образы, в которых забавные меховые сапоги дополняли чинные твидовые костюмы и даже вечерние платья.

Chanel Fall 2021 Ready-to-Wear

Chanel Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Гламурные йети Miu Miu ворвались в этот сезон эпатажно, зато с абсолютной гарантией того, что в такой униформе никто не замерзнет. В главных ролях — унты-гиганты, дутые перчатки и вязаные шапки с контрастными «забралами».

Miu Miu Fall 2021 Ready-to-Wear

Miu Miu Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Меховые тапочки

Тема меха в этом году будет раскрыта на все сто. Он захватил буквально все: от верхней одежды до аксессуаров. Обувь не стала исключением — дизайнеры советуют обратить внимание на меховые мюли и носить их исключительно на плотные носки. За примерами — в модные хроники Chloé, Fendi и Nina Ricci.

Chloé Fall 2021 Ready-to-Wear

Chloé Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Казаки

Казаки — классика, которую трудно нокаутировать на модном ринге. Самые модные — в коллекция Celine и Isabel Marant, в которых они явные монополисты. В фокусе — высокие модели с широкими голенищами, массивными блочными каблуками и металлическими накладками на мысах — практично, дерзко и ультрасоблазнительно.

Celine Fall 2021 Ready-to-Wear

Celine Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Брутальные ботинки

Вдохновляемся рок-мотивами и подбираем самую грубую пару, следуя примерам из актуальной коллекции Simone Rocha и прошлогодним Prada на тракторной подошве. Установка сезона — чем больше, тем лучше. Играя на контрастах, рифмуйте тяжеловесную обувь с летящими платьями и фактурным трикотажем.

Simone Rocha Fall 2021 Ready-to-Wear

Simone Rocha Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Осень не повод оставаться на темной стороне. Компенсировать брутальность обуви можно оттенками. Наглядный (и крайне удачный) пример — массивные сапоги Valentino, характер которых отлично совместим с цветом мела.

Valentino Fall 2021 Ready-to-Wear

Valentino Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Ранее мы рассказывали о ключевых трендах сезона — в одежде, обуви и аксессуарах. Подробности с фото ищите в модном гиде Passion.ru.

Фото: Vogue.com / Instagram @irinashayk