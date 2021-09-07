Сегодня в 10:00

От сапог рыболова до унтов: самая актуальная обувь этой осени

В надежде на бабье лето советуем не терять бдительность: холода могут подкрасться так же неожиданно, как это сделала осень в сентябре. Выходить на охоту за надежной парой обуви лучше прямо сейчас, но перед этим присмотритесь к тому, что предлагают дизайнеры на долгий осенне-зимний сезон. Кстати, все тенденции нам на руку: будет много меха и совсем мало каблуков. Смотрите и запоминайте!