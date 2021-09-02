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От милитари до оттенков «электро»: главные модные тенденции этой осени

Осень в столице как никогда пунктуальна, поэтому самое время провести ревизию гардероба и добавить недостающие пункты в wish-лист. Дизайнеры в один голос заявляют, что в тренде все вариации на тему power dressing, но всегда с оговоркой на женственность и подчеркнутую соблазнительность. Мы собрали ключевые тенденции сезона, с которыми будет легко экспериментировать в любую погоду — разбираем вместе!