От милитари до оттенков «электро»: главные модные тенденции этой осени
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Локальные цвета
Первое (и главное) приобретение года — цветное пальто или тренч. Этот нескромный намек мы вычислили по коллекциям Off-White и Salvatore Ferragamo. Раф Симонс задумал для Prada сложные цветовые комбинации, вердикт которым однозначен — повторять.
Фото: Vogue.com
А вообще сочные, будто наэлектризованные оттенки захватили палитру осени. С кобальтовым синим, фуксией и цветом жгучего перца сезонной хандре не останется ни единого шанса. Рискните присмотреться к яркой верхней одежде, а вместе с тем — к брючному костюму, с которым составить монохромный образ максимально просто.
Золото
Фото: Vogue.com
Кольчуги в духе классики Paco Rabanne не теряют свою актуальность, а наоборот — расширяют зоны влияния. На этот раз блеск драгметаллов заполонил подиум, и инвестировать в золото решили многие. У Burberry появились тренчи, мерцающие будто слитки, а у Alberta Ferretti — диско-брюки, которые уже успела примерить Бейонсе.
Трикотаж
Фото: Vogue.com
Трикотаж не нуждается в представлении, но запастись им определенно стоит. Acne Studios представили суперудобные комплекты из кардиганов и шорт, замиксовав их с брутальными сапогами. У Chloé — целая линейка полосатых макси-платьев по фигуре в паре с близкородственной обувью из сумками.
Женщина-воин
Фото: Vogue.com
Героиня нового осеннего сезона — воинствующая. Смело выходить навстречу капризной погоде Рикардо Тиши (креативный директор Burberry) предложил в пальто-бушлатах всех мастей, а Мария Мария Грация Кьюри (Dior) представила остромодные кожаные доспехи. В коллекции Dion Lee — ультрадерзкие вариации на тему портупеи, а у Isabel Marant — гиперобъемные бомберы, позаимствованные у пилотов военно-воздушных сил США.
Унты с коктейльными платьями
Фото: Vogue.com
Если нужно бежать на вечеринку, а за окном холод, не нужно жертвовать комфортом и мерзнуть ради красоты. Дизайнеры и тут все продумали. Виржини Виар, например, внесла в чинную классику Chanel истинную функциональность. Теперь вместо слингбэков на изящных шпильках с блестящими платьями рифмуются унты.
Спортшик
Фото: Vogue.com
За какую команду играть — выбирайте сами. Доменико Дольче и Стафано Габбана, например, не на шутку увлеклись бейсболом и представили, пожалуй, самую соблазнительную униформу — с корсетом и плечами-гигантами. А в коллекции Gucci — настоящие ставки на конный спорт — с брюками-галифе и головными уборами, вдохновленными шлемами жокеев.
Меховые сумки
Фото: Vogue.com
Меха в этом сезоне было (и будет) много, но преимущественно в формате эко. С верхней одежды он перекочевал на обувь (унты — вне конкуренции) и аксессуары. Носите гигантские сумки-баулы из меха, как на показах Fendi и Off-White.
Пэчворк
Фото: Vogue.com
Пэчворк снова на волне популярности: если чувства Доменико Дольче и Стефано Габбана к лоскутному шитью охладели, то у Etro и Chloé они вспыхнули с новой силой. Программа минимум — аксессуары во главе с текстильными шопперами, программа максимум — пальто или бомбер.
Фото: Vogue.com
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