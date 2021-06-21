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Как стильно одеться на отдыхе: 10 купальников и 3 горячих образа

Готовьте модный арсенал для отпуска заранее, даже если открытие границ этим летом не предвидится. Вечеринки у бассейна никто не отменял! Мы составили гид по актуальным купальникам, а заодно — замиксовали три стильных образа для отдыха в жаркий сезон. Листайте галерею аутфитов фэшионисток и берите на заметку ультрасоблазнительные платья с разрезами, асимметричные саронги и миниатюрные бикини. Время переходить к практике!
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Выбор Passion.ru — сочные оттенки и текстуры. В числе фаворитов уже не первый год бикини в технике кроше, бра и плавки из фактурных материалов, а также модели с затейливыми завязками, бретелями-цепями, разрезами и вырезами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бра Mango, 1 999 руб. Плавки Mango, 1 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Рубашка бойфренда

Елена Перминова рекомендует забрать самое стильное и многофункциональное из чемодана мужа, и это — объемная рубашка цвета неба. В паре с SPF она отлично защитит от солнца, а заодно поможет составить много остромодных луков. Мы сыграли на контрасте принтованным текстильным клатчем, добавили пару серег с барочным жемчугом и очки актуальной формы.

  1. Клатч Uterque, 9 590 руб. 2. Серьги Tous, 14 100 руб. 3. Очки Versace, цена по запросу. 4. Рубашка Hunkemoller, 4 450 руб.

Фото: Instagram @lenaperminova / архивы пресс-служб

Саронг + бикини

Образ островитянки перенимаем у Леони Ханне и носим асимметричный саронг поверх бикини. Прием прост и понятен, но с оттенками поэкспериментировать стоит. Мы вооружились одним из самых актуальных — фисташковым и добавили к нему парео цвета хвои. Акценты — на сумку в оттенке лимонного сорбета, а для закрепления эффекта — на улыбку и загар.

  1. Парео Hunkemoller, 3 299 руб. 2. Бра Mango, 1 999 руб. 3. Сумка Coccinelle, цена по запросу.

Фото: Instagram @leoniehanne / архивы пресс-служб

Платье с разрезами + вьетнамки на каблуке

Эльза Хоск показывает идеальный аутфит на лето на базе платья с затейливыми разрезами и драпировками. Оно одинаково хорошо впишется в пейзажи как с белоснежным песком, так и с бетонными зданиями. В обоих случаях пригодятся пара сандалий-вьетнамок на каблуке комфортной высоты и плетеная сумка — без нее и этим летом не обойтись.

  1. Платье 12 Storeez, 12 980 руб. 2. Серьги Rod Almayte (poisondrop.ru), 35 600 руб. 3. Сумка Mango, 2 699 руб. 4. & Other Stories, 7 990 руб.

Фото: Instagram @hoskelsa / архивы пресс-служб

Инвестиция в правильное бикини будет самой выгодной, и не только для того, чтобы показать результаты упорных тренировок. Бра-«шторки», вернувшиеся из нулевых, выходят с пляжей и бассейнов на улицы города. Как носить их на прогулки и вечеринки — ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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