Как стильно одеться на отдыхе: 10 купальников и 3 горячих образа
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Фото: Instagram @lenaperminova
Выбор Passion.ru — сочные оттенки и текстуры. В числе фаворитов уже не первый год бикини в технике кроше, бра и плавки из фактурных материалов, а также модели с затейливыми завязками, бретелями-цепями, разрезами и вырезами.
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Фото: Архивы пресс-служб
Рубашка бойфренда
Елена Перминова рекомендует забрать самое стильное и многофункциональное из чемодана мужа, и это — объемная рубашка цвета неба. В паре с SPF она отлично защитит от солнца, а заодно поможет составить много остромодных луков. Мы сыграли на контрасте принтованным текстильным клатчем, добавили пару серег с барочным жемчугом и очки актуальной формы.
Фото: Instagram @lenaperminova / архивы пресс-служб
Саронг + бикини
Образ островитянки перенимаем у Леони Ханне и носим асимметричный саронг поверх бикини. Прием прост и понятен, но с оттенками поэкспериментировать стоит. Мы вооружились одним из самых актуальных — фисташковым и добавили к нему парео цвета хвои. Акценты — на сумку в оттенке лимонного сорбета, а для закрепления эффекта — на улыбку и загар.
Фото: Instagram @leoniehanne / архивы пресс-служб
Платье с разрезами + вьетнамки на каблуке
Эльза Хоск показывает идеальный аутфит на лето на базе платья с затейливыми разрезами и драпировками. Оно одинаково хорошо впишется в пейзажи как с белоснежным песком, так и с бетонными зданиями. В обоих случаях пригодятся пара сандалий-вьетнамок на каблуке комфортной высоты и плетеная сумка — без нее и этим летом не обойтись.
Фото: Instagram @hoskelsa / архивы пресс-служб
Инвестиция в правильное бикини будет самой выгодной, и не только для того, чтобы показать результаты упорных тренировок. Бра-«шторки», вернувшиеся из нулевых, выходят с пляжей и бассейнов на улицы города. Как носить их на прогулки и вечеринки — ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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