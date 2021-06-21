Как стильно одеться на отдыхе: 10 купальников и 3 горячих образа

Готовьте модный арсенал для отпуска заранее, даже если открытие границ этим летом не предвидится. Вечеринки у бассейна никто не отменял! Мы составили гид по актуальным купальникам, а заодно — замиксовали три стильных образа для отдыха в жаркий сезон. Листайте галерею аутфитов фэшионисток и берите на заметку ультрасоблазнительные платья с разрезами, асимметричные саронги и миниатюрные бикини. Время переходить к практике!