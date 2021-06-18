Носите вещи бойфренда, как Рудова, Кунаки, Бибер и другие звезды
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Мужская белая рубашка на хрупких женских плечах выглядит гораздо соблазнительнее, чем микрошорты. Этот прием давно изучила Наталья Рудова, которая носит сорочки бойфренда с мини-платьями с декольте. Классика жанра — футболки и толстовки.
Подсмотреть образы с ними можно у Эмили Ратажковски, которая часто выгуливает спортшик-образы, будто тайком украденные из арсенала супруга. Больше образов — в нашей фотогалерее!
Ранее мы рассказывали о самых нелепых образах Ирины Шейк, Хилари Дафф, Эшли Грэм и других знаменитых красоток, в которых их ловили папарацци на прогулках по городу или на пути в спортзал. Об аутфитах из разряда «не встретить бывшего» читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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