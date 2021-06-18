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Носите вещи бойфренда, как Рудова, Кунаки, Бибер и другие звезды

Не так давно супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин показала настоящий мастер-класс на тему применения oversize. Модель замиксовала гиперобъемную бланковую рубашку с базовой футболкой и короткими спортивными шортами, и получила выигрышный результат (ее персональный стилист Мейв Рейли гордилась бы). Звездные фэшионистки настойчиво рекомендуют заглядывать в мужскую половину гардеробной и периодически заимствовать из нее вещи.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Мужская белая рубашка на хрупких женских плечах выглядит гораздо соблазнительнее, чем микрошорты. Этот прием давно изучила Наталья Рудова, которая носит сорочки бойфренда с мини-платьями с декольте. Классика жанра — футболки и толстовки.

Подсмотреть образы с ними можно у Эмили Ратажковски, которая часто выгуливает спортшик-образы, будто тайком украденные из арсенала супруга. Больше образов — в нашей фотогалерее!

Ранее мы рассказывали о самых нелепых образах Ирины Шейк, Хилари Дафф, Эшли Грэм и других знаменитых красоток, в которых их ловили папарацци на прогулках по городу или на пути в спортзал. Об аутфитах из разряда «не встретить бывшего» читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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