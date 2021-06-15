Этим летом носите сумки-лукошки, как королева Нидерландов Максима
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Ее Величество нарядилась в пудровый комбинезон на базе свободных брюк, который дополнила гипертрофированно широким поясом с акцентной пряжкой. Вторит ему миниатюрная сумка-корзинка, которая вполне удачно вписалась в образ с классическими лодочками на шпильках и элегантными винтажными часами Cartier на запястье.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы собрали несколько вариантов плетеных сумок, с которыми можно (и нужно) экспериментировать. Здесь и «глазастые» шопперы, и «ведра» — все, что на гребне модной волны.
Не так давно мы рассказывали об актуальных сумках сезона, которыми уже успели обзавестись селебрити. А о том, где купить бюджетные аналоги, которые не уступают люксу, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram
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