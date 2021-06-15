Этим летом носите сумки-лукошки, как королева Нидерландов Максима

Мы собрали несколько вариантов плетеных сумок, с которыми можно (и нужно) экспериментировать. Здесь и «глазастые» шопперы, и «ведра» — все, что на гребне модной волны.

Не так давно мы рассказывали об актуальных сумках сезона, которыми уже успели обзавестись селебрити. А о том, где купить бюджетные аналоги, которые не уступают люксу, читайте на Passion.ru.