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Этим летом носите сумки-лукошки, как королева Нидерландов Максима

Летний гардероб трудно представить без плетеных сумок, и в этом сезоне модели всех мастей снова в числе фавориток. Среди них — аксессуары в формате «микро», остромодные «ведра» и вместительные шопперы. Оценила тренд и королева Нидерландов Максима, которая взяла сумку-лукошко не на морское побережье и даже не на прогулку, а на симпозиум.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Максима

Фото: Globallook

Ее Величество нарядилась в пудровый комбинезон на базе свободных брюк, который дополнила гипертрофированно широким поясом с акцентной пряжкой. Вторит ему миниатюрная сумка-корзинка, которая вполне удачно вписалась в образ с классическими лодочками на шпильках и элегантными винтажными часами Cartier на запястье.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Mango, 3 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы собрали несколько вариантов плетеных сумок, с которыми можно (и нужно) экспериментировать. Здесь и «глазастые» шопперы, и «ведра» — все, что на гребне модной волны.

Не так давно мы рассказывали об актуальных сумках сезона, которыми уже успели обзавестись селебрити. А о том, где купить бюджетные аналоги, которые не уступают люксу, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram

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