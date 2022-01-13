Как одеться в мороз, чтобы не выглядеть комично и бесформенно: 3 стильные идеи
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Деним незаменим
Не секрет, что уютная шуба из искусственного меха этой зимой вам просто необходима, и вот почему. Во-первых, в ней так же тепло и уютно, как в натуральной, а во-вторых — ради нее никто не пострадал. Мы выбрали самую яркую, в духе Круэллы, добавили к ней джемпер в остромодном оттенке Grass и пару джинсов затейливого дизайна (на случай, если вы отложили светлый деним до весны). Еще один тренд, который вновь заявил о себе, — угги. Главные фэшиониста своими аутфитами подтверждают, что без них точно никуда.
Фото: Архивы пресс-служб
В оттенках латте
Бежевый — новый черный, и с этим пора смириться даже ярым поклонницам total black. Хотя бы потому, что светлые оттенки латте способны освежить внешний вид даже после самой удачной вечеринки. Еще один зимний мастхэв — трикотажное платье, которое можно носить и в пир, и в мир. Нам приглянулся микс лаконичного прямого миди с казаками (выбирайте модели на плотной подошве и устойчивых каблуках), который можно дополнить объемным дутым пальто и вместительным тоутом с отделкой из овчины.
Фото: Архивы пресс-служб
Классика + милитари
Если выделить самую популярную модель зимней обуви, то фаворитами однозначно окажутся брутальные берцы на тракторной подошве. Неудивительно, ведь им не страшны никакие погодные капризы, а вписаться они могут и к треникам, и к шелковой комбинации. Мы предлагаем поэкспериментировать на тему легинсов, и задача — найти правильную модель. Ее узнать нетрудно: высокая посадка и плотный материал, который не раскрывает секреты, а лишь подчеркивает нужное.
Добавляем твидовый жакет или удлиненный блейзер, безупречно скроенное пальто длины макси и капор, который в этом сезоне решительно потеснил все теплые аксессуары своей популярностью.
Фото: Архивы пресс-служб
Поклонницы спортшика могут ликовать: мы провели модное расследование и нашли сразу десять пар кроссовок и кед, которые выдержат снег и морозы. Явки и пароли сдаем в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / архивы пресс-служб