Как одеться в мороз, чтобы не выглядеть комично и бесформенно: 3 стильные идеи

Классика + милитари

Если выделить самую популярную модель зимней обуви, то фаворитами однозначно окажутся брутальные берцы на тракторной подошве. Неудивительно, ведь им не страшны никакие погодные капризы, а вписаться они могут и к треникам, и к шелковой комбинации. Мы предлагаем поэкспериментировать на тему легинсов, и задача — найти правильную модель. Ее узнать нетрудно: высокая посадка и плотный материал, который не раскрывает секреты, а лишь подчеркивает нужное.

Добавляем твидовый жакет или удлиненный блейзер, безупречно скроенное пальто длины макси и капор, который в этом сезоне решительно потеснил все теплые аксессуары своей популярностью.