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Как одеться в мороз, чтобы не выглядеть комично и бесформенно: 3 стильные идеи

На тепло рассчитывать не приходится, во всяком случае в ближайшее время. Путевку в лето приобрести можно, но если пока не удается вырваться из объятий зимы — подстраивайтесь стильно. От многослойности и oversize мы не отказываемся, но решительно заявляем, что одеваться тепло — не значит бесформенно. Мы нашли три классные идеи, с которыми не нужно жертвовать комфортом ради стиля (и наоборот).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Деним незаменим

Не секрет, что уютная шуба из искусственного меха этой зимой вам просто необходима, и вот почему. Во-первых, в ней так же тепло и уютно, как в натуральной, а во-вторых — ради нее никто не пострадал. Мы выбрали самую яркую, в духе Круэллы, добавили к ней джемпер в остромодном оттенке Grass и пару джинсов затейливого дизайна (на случай, если вы отложили светлый деним до весны). Еще один тренд, который вновь заявил о себе, — угги. Главные фэшиониста своими аутфитами подтверждают, что без них точно никуда.

1. Угги UGG Classic Ultra Mini, 14 900 руб. 2. Джемпер To Be Blossom, 10 990 руб. 3. Серьги Marni (poisondrop.ru), 26 320 руб. 4. Шуба из искусственного меха COS, 8 999 руб. 5. Джинсы Diesel, цена по запросу
  1. Угги UGG Classic Ultra Mini, 14 900 руб. 2. Джемпер To Be Blossom, 10 990 руб. 3. Серьги Marni (poisondrop.ru), 26 320 руб. 4. Шуба из искусственного меха COS, 8 999 руб. 5. Джинсы Diesel, цена по запросу

Фото: Архивы пресс-служб

В оттенках латте

Бежевый — новый черный, и с этим пора смириться даже ярым поклонницам total black. Хотя бы потому, что светлые оттенки латте способны освежить внешний вид даже после самой удачной вечеринки. Еще один зимний мастхэв — трикотажное платье, которое можно носить и в пир, и в мир. Нам приглянулся микс лаконичного прямого миди с казаками (выбирайте модели на плотной подошве и устойчивых каблуках), который можно дополнить объемным дутым пальто и вместительным тоутом с отделкой из овчины.

1. Дутое пальто Mango, 5999 руб. 2. Сумка UGG x Telfar, 30 000 руб. 3. Шапка Bogner, 11 000 руб. 4. Казаки & Other Stories, 12 990 руб. 5. Платье Mango, 3599 руб.
  1. Дутое пальто Mango, 5999 руб. 2. Сумка UGG x Telfar, 30 000 руб. 3. Шапка Bogner, 11 000 руб. 4. Казаки & Other Stories, 12 990 руб. 5. Платье Mango, 3599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классика + милитари

Если выделить самую популярную модель зимней обуви, то фаворитами однозначно окажутся брутальные берцы на тракторной подошве. Неудивительно, ведь им не страшны никакие погодные капризы, а вписаться они могут и к треникам, и к шелковой комбинации. Мы предлагаем поэкспериментировать на тему легинсов, и задача — найти правильную модель. Ее узнать нетрудно: высокая посадка и плотный материал, который не раскрывает секреты, а лишь подчеркивает нужное.

Добавляем твидовый жакет или удлиненный блейзер, безупречно скроенное пальто длины макси и капор, который в этом сезоне решительно потеснил все теплые аксессуары своей популярностью.

1. Капор Mankova, 2990 руб. 2. Жакет Sandro, 31 430 руб. 3. Кольцо LAV'Z, 8500 руб. 4. Ботинки Respect, 8999 руб. 5. Легинсы Studio 29, 3200 руб. 6. Пальто Fantome, 90 000 руб.
  1. Капор Mankova, 2990 руб. 2. Жакет Sandro, 31 430 руб. 3. Кольцо LAV'Z, 8500 руб. 4. Ботинки Respect, 8999 руб. 5. Легинсы Studio 29, 3200 руб. 6. Пальто Fantome, 90 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Поклонницы спортшика могут ликовать: мы провели модное расследование и нашли сразу десять пар кроссовок и кед, которые выдержат снег и морозы. Явки и пароли сдаем в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / архивы пресс-служб

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