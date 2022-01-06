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Верные спутники: 10 пар кроссовок, которые выдержат снег и мороз

Дизайнеры решительно взялись за то, чтобы обеспечить нам и комфорт, и точное попадание в тренд. Теперь классические твидовые костюмы и коктейльные платья можно смело сочетать с унтами йети, а в офис ходить в рыбацких сапогах. Пока мы свыкаемся с этой мыслью, самой удобной обувью по-прежнему остаются кроссовки и кеды. И даже холодной зимой совсем не обязательно прятать их в дальний ящик. Мы собрали 10 моделей, которые можно носить и в промозглую погоду. А как и с чем — рассказываем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алисия Родди

Фото: Instagram @lissyroddyy

Практика

Инфлюенсер Алисия Родди доказывает, что массивные кроссовки в духе девяностых не менее универсальны, чем правильные армейские ботинки. Завидуем сухой зиме, но берем на заметку сочетание спортивной обуви с широкими кожаными брюками и ультраярким пуховиком.

В образе Камиль Шарьер кроссовки в лучших традициях спортшика отлично уживаются с классическим пальто, стремящимся к длине макси. А оно, в свою очередь, со свитшотом и трениками, которые точно есть и в вашем гардеробе. В завершение — бейсболка и узнаваемая Prada Cleo в роли it-bag.

Камиль Шарьер

Камиль Шарьер

Фото: Instagram @camillecharriere

На Перниль Тейсбек стоит подписаться хотя бы потому, что скандинавская модница знает все о стиле в холодный сезон. Инфлюенсер вооружилась лаконичным пальто Prada длины миди, дополнила образ легинсами и замиксовала их с плотными носками. Заметьте: никаких голых щиколоток!

Перниль Тейсбек

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Выбор Passion.ru

Мы нашли сразу десять классных моделей кроссовок и кед, которые впишутся в ваш модный арсенал для холодной зимы. Первое, на что стоит обратить внимание, — высота подошвы и протектор: чем выше от асфальта, тем теплее. Специалисты брендов все предусмотрели, поэтому можно без труда найти и пару с водоотталкивающей пропиткой поверхности и шнурков, и вариант с внутренней отделкой из экомеха.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Reebok, 7999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Все еще в поисках идеального пуховика для холодной зимы? Мы присмотрелись к ассортиментам модных марок и обнаружили сразу двадцать стильных моделей. В нашей подборке есть все: от базовых до ультраярких. Сдаем явки и пароли в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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