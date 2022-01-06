Верные спутники: 10 пар кроссовок, которые выдержат снег и мороз

Практика

Инфлюенсер Алисия Родди доказывает, что массивные кроссовки в духе девяностых не менее универсальны, чем правильные армейские ботинки. Завидуем сухой зиме, но берем на заметку сочетание спортивной обуви с широкими кожаными брюками и ультраярким пуховиком.

В образе Камиль Шарьер кроссовки в лучших традициях спортшика отлично уживаются с классическим пальто, стремящимся к длине макси. А оно, в свою очередь, со свитшотом и трениками, которые точно есть и в вашем гардеробе. В завершение — бейсболка и узнаваемая Prada Cleo в роли it-bag.