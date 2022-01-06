Верные спутники: 10 пар кроссовок, которые выдержат снег и мороз
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lissyroddyy
Практика
Инфлюенсер Алисия Родди доказывает, что массивные кроссовки в духе девяностых не менее универсальны, чем правильные армейские ботинки. Завидуем сухой зиме, но берем на заметку сочетание спортивной обуви с широкими кожаными брюками и ультраярким пуховиком.
В образе Камиль Шарьер кроссовки в лучших традициях спортшика отлично уживаются с классическим пальто, стремящимся к длине макси. А оно, в свою очередь, со свитшотом и трениками, которые точно есть и в вашем гардеробе. В завершение — бейсболка и узнаваемая Prada Cleo в роли it-bag.
Фото: Instagram @camillecharriere
На Перниль Тейсбек стоит подписаться хотя бы потому, что скандинавская модница знает все о стиле в холодный сезон. Инфлюенсер вооружилась лаконичным пальто Prada длины миди, дополнила образ легинсами и замиксовала их с плотными носками. Заметьте: никаких голых щиколоток!
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Выбор Passion.ru
Мы нашли сразу десять классных моделей кроссовок и кед, которые впишутся в ваш модный арсенал для холодной зимы. Первое, на что стоит обратить внимание, — высота подошвы и протектор: чем выше от асфальта, тем теплее. Специалисты брендов все предусмотрели, поэтому можно без труда найти и пару с водоотталкивающей пропиткой поверхности и шнурков, и вариант с внутренней отделкой из экомеха.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Все еще в поисках идеального пуховика для холодной зимы? Мы присмотрелись к ассортиментам модных марок и обнаружили сразу двадцать стильных моделей. В нашей подборке есть все: от базовых до ультраярких. Сдаем явки и пароли в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб