От капоров до дутых шарфов: гид по главным аксессуарам зимы

Шарфы и манишки

Конкуренцию привычным шарфам этой зимой составили манишки всех мастей: дутые, напоминающие самодельный апгрейд старого пуховика, вязаные с горловиной на молнии, с бахромой в лучших традициях вестерна. Аксессуар и правда удобный — с ним не нужно изучать лайфхаки из TikTok и учиться завязывать его самыми затейливыми способами. А еще он может стильно преобразить бланковую рубашку (напоминаем, что тренд на вязаные жилеты тоже еще в силе).