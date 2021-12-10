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От капоров до дутых шарфов: гид по главным аксессуарам зимы

Ленты Instagram явно преобразились: дутые куртки и угги окончательно вытеснили бикини и мюли. Головными уборами и необъятными шарфами вооружились абсолютно все фэшиониста — даже те, кто живет в благоприятном климате. Вдохновившись образами самых модных девушек Сети, мы собрали полный гид по зимним аксессуарам, в котором вы найдете актуальные капоры и манишки, дутые варежки и классические кожаные перчатки, теплые панамы и идеальные шапки под любой тип лица. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Слайд, который
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Эльза Хоск

Фото: Instagram @hoskelsa

Шапки, панамы, капоры

В разнообразии трендовых головных уборов идеальную пару для себя найдут даже те, кто до последнего отмахивается от шапки. Мы собрали самые яркие: от изумрудно-зеленых и морковных до остромодного оттенка мальвы. Добавьте в список покупок (и обязательно примерьте) забавные бини, вязаные шапки с помпонами, капоры и панамы — из фетра, экомеха или шерстяной пряжи.

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Mankova, цена по запросу

Фото: Архивы пресс-служба

Уверяем — без капора этой зимой вам не обойтись, и страх испортить укладку не оправдание. Отправляйтесь на охоту за моделями самых ярких оттенков, а если все же делаете ставку на базу — попробуйте добавить пару очков затейливой формы, как это делает модный инфлюенсер Бланка Миро.

Бланка Миро

Бланка Миро

Фото: Instagram @blancamiro

Шарфы и манишки

Конкуренцию привычным шарфам этой зимой составили манишки всех мастей: дутые, напоминающие самодельный апгрейд старого пуховика, вязаные с горловиной на молнии, с бахромой в лучших традициях вестерна. Аксессуар и правда удобный — с ним не нужно изучать лайфхаки из TikTok и учиться завязывать его самыми затейливыми способами. А еще он может стильно преобразить бланковую рубашку (напоминаем, что тренд на вязаные жилеты тоже еще в силе).

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COS, 5990 руб.

Фото: Архивы пресс-служба

Поклонникам классики — шарфы, инвестировать в которые стоит прямо сейчас. Модели из мягкой шерсти или кашемира и обнимут в промозглый день, и поставят нужный акцент в любом образе.

Перчатки

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Bogner, 27 300 руб.

Фото: Архивы пресс-служба

На этот небольшой аксессуар возлагаются, пожалуй, самые важные задачи — защищать маникюр и кожу рук от колкостей мороза. Выберите самые классные: от моделей со стегаными манжетами, вдохновленных лыжной формой, до дутых варежек с отделкой из экомеха.

Ранее мы обсуждали самые стильные шарфы сезона более детально и нашли им массу модных применений. Подробная теория и практика — в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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