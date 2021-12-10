От капоров до дутых шарфов: гид по главным аксессуарам зимы
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Фото: Instagram @hoskelsa
Шапки, панамы, капоры
В разнообразии трендовых головных уборов идеальную пару для себя найдут даже те, кто до последнего отмахивается от шапки. Мы собрали самые яркие: от изумрудно-зеленых и морковных до остромодного оттенка мальвы. Добавьте в список покупок (и обязательно примерьте) забавные бини, вязаные шапки с помпонами, капоры и панамы — из фетра, экомеха или шерстяной пряжи.
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Фото: Архивы пресс-служба
Уверяем — без капора этой зимой вам не обойтись, и страх испортить укладку не оправдание. Отправляйтесь на охоту за моделями самых ярких оттенков, а если все же делаете ставку на базу — попробуйте добавить пару очков затейливой формы, как это делает модный инфлюенсер Бланка Миро.
Фото: Instagram @blancamiro
Шарфы и манишки
Конкуренцию привычным шарфам этой зимой составили манишки всех мастей: дутые, напоминающие самодельный апгрейд старого пуховика, вязаные с горловиной на молнии, с бахромой в лучших традициях вестерна. Аксессуар и правда удобный — с ним не нужно изучать лайфхаки из TikTok и учиться завязывать его самыми затейливыми способами. А еще он может стильно преобразить бланковую рубашку (напоминаем, что тренд на вязаные жилеты тоже еще в силе).
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Фото: Архивы пресс-служба
Поклонникам классики — шарфы, инвестировать в которые стоит прямо сейчас. Модели из мягкой шерсти или кашемира и обнимут в промозглый день, и поставят нужный акцент в любом образе.
Перчатки
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Фото: Архивы пресс-служба
На этот небольшой аксессуар возлагаются, пожалуй, самые важные задачи — защищать маникюр и кожу рук от колкостей мороза. Выберите самые классные: от моделей со стегаными манжетами, вдохновленных лыжной формой, до дутых варежек с отделкой из экомеха.
Ранее мы обсуждали самые стильные шарфы сезона более детально и нашли им массу модных применений. Подробная теория и практика — в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб