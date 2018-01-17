10 вещей, которые вам точно следует купить на распродаже
Классика и базовый гардероб
Начнем с того, что распродажи — идеальное место для поиска элементов базового гардероба. Во-первых, классические джинсы, тренчи, футболки и рубашки точно не выйдут из моды, а во-вторых, их не случайно называют «расходными» материалами, ведь носим мы базовые вещи все-таки слишком часто и вкладывать в них состояние имеет смысл только в том случае, если это пальто, дорогая сумка и кашемировая водолазка.
Кроме того, именно на сейлах лучше всего собирать самые оригинальные аксессуары и украшения. В данном случае мы советуем вам идти не в масс-маркет, а в магазины мидл-ап-сегмента или в специализированные. Цены там в период распродаж практически становятся такими же, как в магазинах попроще, а вот качество и внешний вид продукции остается на порядок выше.
Еще одним выгодным вложением станет покупка спортивной формы на скидках. В случае с трениками, топами и лонгсливами лучше всего полагаться на их посадку, а никак не на моду или расцветку. Поэтому если нашли на распродаже свой идеально сидящий спортивный костюм, обязательно забирайте его с собой.
Последние хиты
Впрочем, полностью забывать о трендовых вещах во время распродажи мы не советуем. Однако при их покупке следует учитывать тренды будущего сезона. Ведь многие из них цикличны, поэтому проблем возникнуть не должно. Например, в течение этого сезона распродаж мы советуем не упускать из внимания платья с цветочными принтами, oversize-пиджаки, сумки-шопперы, блестящую обувь (да-да, она будет уместна не только на вечеринках, но и теплой весной), асимметричные рубашки, клетчатые вещи и одежду красного цвета.
И еще несколько советов, чтобы распродажа не стала для вас настоящим стрессом.
- Если вы чувствуете себя неуверенно в магазинах — наймите персонального шоппера. Эти эксперты даже в груде сваленной одежды могут найти именно то, что вам нужно.
- Покупайте онлайн. Таким образом вы избежите и очередей в примерочные, и толп около рейлов.
- Отправляйтесь в магазин до обеда. Да, придется встать пораньше, но вы точно не попадете в пробку у кассы.
- Ограничьте бюджет. Установите себе четкие ценовые рамки, за которые не хотите выйти при поиске распродажных вещей. И не подходите к рейлам, где ценник будет заметно выше.
- Не берите с собой мужа! Мужчины, как и дети, начинают ныть и торопить вас. А без должного внимания и сосредоточенности на распродаже невозможно найти стоящую вещь. Поэтому отправляйтесь в магазин в гордом одиночестве.
- Захватите с собой бутылочку воды. А что? Бой за ту стильную кофточку, например, никто не отменял.
Отличного шопинга!
Текст: Лина Рубинштейн
Фото: Shutterstock/VOSTOCK