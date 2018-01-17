В сезон распродаж очень сложно не заблудиться в магазинах и не сойти с ума от многообразия представленных товаров. Passion.ru приготовил для вас целую инструкцию по поведению в этот период и подобрал 10 мастхэвов со скидками.

Классика и базовый гардероб

Начнем с того, что распродажи — идеальное место для поиска элементов базового гардероба. Во-первых, классические джинсы, тренчи, футболки и рубашки точно не выйдут из моды, а во-вторых, их не случайно называют «расходными» материалами, ведь носим мы базовые вещи все-таки слишком часто и вкладывать в них состояние имеет смысл только в том случае, если это пальто, дорогая сумка и кашемировая водолазка.

Кроме того, именно на сейлах лучше всего собирать самые оригинальные аксессуары и украшения. В данном случае мы советуем вам идти не в масс-маркет, а в магазины мидл-ап-сегмента или в специализированные. Цены там в период распродаж практически становятся такими же, как в магазинах попроще, а вот качество и внешний вид продукции остается на порядок выше.

Еще одним выгодным вложением станет покупка спортивной формы на скидках. В случае с трениками, топами и лонгсливами лучше всего полагаться на их посадку, а никак не на моду или расцветку. Поэтому если нашли на распродаже свой идеально сидящий спортивный костюм, обязательно забирайте его с собой.