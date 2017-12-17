Как выбрать форму для занятий спортом на улице
Если вы из тех, кто не собирается отказываться от активных занятий спортом из-за морозов и сугробов под ногами, этот материал для вас. Проверьте, правильно ли вы выбираете материалы, кроссовки и не только, а мы вместе с экспертом разрушим несколько популярных мифов.
Очень важно понимать, что, надевая на себя все самое теплое и плотное, вы не даете коже дышать, ввиду чего начинается повышенное потоотделение. Это может стать причиной простуды из-за того, что ваше тело начинает быстрее охлаждаться, как только вы меняете темп нагрузки с интенсивного на спокойный. Помните, что одежда для занятий спортом в холодное время года должна быть легкой и дышащей, это поможет не только избежать возможных проблем со здоровьем, но и даст вам возможность полноценно насладиться тренировкой.
Ася Воробьева
менеджер по продукту Reebok
Сейчас практически каждая компания занимается разработкой технологичных тканей, созданных специально для занятий фитнесом в различных погодных условиях. Выбирая экипировку, обратите внимание на материалы: они должны быть максимально приятными телу, не стеснять движений и быть легкими. В компании Reebok мы используем тонкий технологичный флис HEXAWARM, а также технологию для отвода влаги — Speedwick. HEXAWARM помогает сохранять тепло и при этом хорошо дышит, а Speedwick препятствует резкому переохлаждению организма после завершения тренировки.
Ася Воробьева
менеджер по продукту Reebok