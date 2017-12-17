Если вы из тех, кто не собирается отказываться от активных занятий спортом из-за морозов и сугробов под ногами, этот материал для вас. Проверьте, правильно ли вы выбираете материалы, кроссовки и не только, а мы вместе с экспертом разрушим несколько популярных мифов.

Миф №1. Чем больше одежды, тем лучше Отправляясь на каток, вы надеваете на себя две теплых кофты, термобелье и пару шарфов, надеясь скорее сбросить все лишнее? Такой способ работает разве что в специальном аппарате, но никак не на улице зимой. Поберегите здоровье — выбирайте более легкую одежду, чем вы привыкли.

Очень важно понимать, что, надевая на себя все самое теплое и плотное, вы не даете коже дышать, ввиду чего начинается повышенное потоотделение. Это может стать причиной простуды из-за того, что ваше тело начинает быстрее охлаждаться, как только вы меняете темп нагрузки с интенсивного на спокойный. Помните, что одежда для занятий спортом в холодное время года должна быть легкой и дышащей, это поможет не только избежать возможных проблем со здоровьем, но и даст вам возможность полноценно насладиться тренировкой. Ася Воробьева менеджер по продукту Reebok

Миф № 2. Летние беговые кроссовки подойдут для зимы Нет, нет и еще раз нет! Зимой важно обеспечить более плотное сцепление подошвы с дорожкой, ведь вместо асфальта и земли мы имеет наледь и снег. Выбирайте кроссовки с более ребристой подошвой из прочного, не твердеющего на морозе материала. Кроме того, даже беговые модели должны быть более утепленными, чем летом. И подберите специальные носки, обычный хлопок тут, к сожалению, не поможет. Вы очень быстро рискуете промочить ноги, а значит получите обратный эффект оздоровлению организма. Кстати, советуем использовать специальные водоотталкивающие средства. Во-первых, вы сбережете материал кроссовок, а во-вторых, создадите дополнительный слой.

Миф № 3. Нужно выбирать только натуральные ткани В наш век нанотехнологий глупо гнаться за одеждой из натурального хлопка, шелка или льна. Хлопок впитывает пот, а значит, быстрее намокает, а на холоде это все-таки минус. Ученые давно доказали, что при занятиях спортом форма из специальных материалов ведет себя намного лучше, в том числе и по отношению к вашему телу.

Сейчас практически каждая компания занимается разработкой технологичных тканей, созданных специально для занятий фитнесом в различных погодных условиях. Выбирая экипировку, обратите внимание на материалы: они должны быть максимально приятными телу, не стеснять движений и быть легкими. В компании Reebok мы используем тонкий технологичный флис HEXAWARM, а также технологию для отвода влаги — Speedwick. HEXAWARM помогает сохранять тепло и при этом хорошо дышит, а Speedwick препятствует резкому переохлаждению организма после завершения тренировки. Ася Воробьева менеджер по продукту Reebok

Миф № 4. Одежда для спорта зимой должна быть свободной Если вы обращали внимание на крой тех же горнолыжных брюк, наверняка заметили, что, несмотря на достаточно свободный фасон, они имеют внизу специальные манжеты. Как раз именно они не дают холодному воздуху проникать к коже и сохраняют тепло. Специалисты советуют не пренебрегать этим правилом. Наденьте перчатки, шапку, специальный шарф и, конечно, термобелье, если собираетесь заниматься на улице. Кстати, специальные шарфы (такие используют сноубордисты) предохранят ваши дыхательные пути от переохлаждения.