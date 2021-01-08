Как модницы с пышными формами носят одежду из кожи: фото

Недалеко от классики ушли жакеты-рубашки, которые в кожи смотрятся максимально выигрышно. Скажем уверенное «да» контрастной металлической фурнитуре, крупным карманам и акцентному поясу на талии. Сочетаем и с джинсами всех мастей, и с платьями А-силуэта, и даже с яркими мини по примеру Лорен Николь.

Ранее мы рассказывали, как модницы с пышными формами утепляются в сезон холодов. Подробнее читайте на Passion.ru.