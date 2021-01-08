Как модницы с пышными формами носят одежду из кожи: фото
Фото: Instagram @stylemecurvy
Юбки
В фасонах кожаных юбок модные блогеры не видят никаких ограничений. Главное — плотная текстура кожи, базовые цвета и правильно подобранный образ. Вдохновляющий пример — Луиза О’Райли, которая учить носить все тренды сразу. Модель добавила к мини с высокой линией талии базовую водолазку, и скрепила союз удлиненным фактурным блейзером из пестрого букле и кожаными сапогами на устойчивых каблуках.
Следующая претендентка на место в вашем гардероба — юбка-карандаш длиной до колен, которая правильно подчеркнет изгибы и сделает образ максимально соблазнительным. Если блистать на домашних вечеринках, то как Алекс Майкл Мэй: смело рифмуя брутальную кожу с легкой блузой с анималистичным принтом.
А вот Даниэль Ванье показала стильную вариацию на тему монохрома, взяв за основу насыщенные ягодные оттенки. В главных ролях — плиссированная миди-юбка из теплой кожи цвета какао. Финальный штрих — шуба-«Чебурашка», которая снова бьет все рекорды популярности в этом сезоне.
Брюки
Фото: Instagram @stylemecurvy
Лидеры по числу противоречий — кожаные брюки. Модели из плотной фактурной кожи готовы потеснить из гардероба даже безупречно скроенную классику. Вариантов сочетаний — десятки: с блейзерами oversize, объемными свитерами крупной вязки, «драматичными» блузами. Модный вариант возьмем на заметку из блога Луизы О’Райли, которая составила актуальный микс из бланковой рубашки и трикотажной безрукавки.
Жакеты
Плечом к плечу с костюмными блейзерами идут их остромодные собратья из кожи самых модных цветов: антрацитового, шоколадного, кремового. Вердикт для них однозначен: носить. В вариациях на тему power dressing и на каждый день, как это делает Рэйен Лангас. Для прогулки по улицам города модель выбрала джинсы а-ля винтаж, футболку с броской надписью и брутальный жакет, который отлично аккомпанирует грубым ботинкам на тракторной подошве.
Недалеко от классики ушли жакеты-рубашки, которые в кожи смотрятся максимально выигрышно. Скажем уверенное «да» контрастной металлической фурнитуре, крупным карманам и акцентному поясу на талии. Сочетаем и с джинсами всех мастей, и с платьями А-силуэта, и даже с яркими мини по примеру Лорен Николь.
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Фото: Instagram
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