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Как модницы с пышными формами носят одежду из кожи: фото

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Луиза О'Райли

Фото: Instagram @stylemecurvy

Что-что, а ломать стереотипы у популярных пышнотелых красоток уж точно получается на все сто. Они смело носят облегающие джинсы, платья-футляры и самые дерзкие вещи из кожи, доказывая, что красота не имеет единиц измерения. Сегодня именно кожа заняла свое место в нашем фокусе, и мы советуем отправляться за модными трофеями как можно скорее. А идеи эффектных сочетаний подсмотрим у главных фэшионисток Инстаграма!

Юбки

Луиза О'Райли / Instagram @stylemecurvy

В фасонах кожаных юбок модные блогеры не видят никаких ограничений. Главное — плотная текстура кожи, базовые цвета и правильно подобранный образ. Вдохновляющий пример — Луиза О’Райли, которая учить носить все тренды сразу. Модель добавила к мини с высокой линией талии базовую водолазку, и скрепила союз удлиненным фактурным блейзером из пестрого букле и кожаными сапогами на устойчивых каблуках.

Алекс Майкл Мэй / Instagram @alexmichaelmay

Следующая претендентка на место в вашем гардероба — юбка-карандаш длиной до колен, которая правильно подчеркнет изгибы и сделает образ максимально соблазнительным. Если блистать на домашних вечеринках, то как Алекс Майкл Мэй: смело рифмуя брутальную кожу с легкой блузой с анималистичным принтом.

Даниэль Ванье / Instagram @daniellevanier

А вот Даниэль Ванье показала стильную вариацию на тему монохрома, взяв за основу насыщенные ягодные оттенки. В главных ролях — плиссированная миди-юбка из теплой кожи цвета какао. Финальный штрих — шуба-«Чебурашка», которая снова бьет все рекорды популярности в этом сезоне.

Брюки

Луиза О'Райли

Фото: Instagram @stylemecurvy

Лидеры по числу противоречий — кожаные брюки. Модели из плотной фактурной кожи готовы потеснить из гардероба даже безупречно скроенную классику. Вариантов сочетаний — десятки: с блейзерами oversize, объемными свитерами крупной вязки, «драматичными» блузами. Модный вариант возьмем на заметку из блога Луизы О’Райли, которая составила актуальный микс из бланковой рубашки и трикотажной безрукавки.

Жакеты

Рэйен Лангас / Instagram @raeannlangas

Плечом к плечу с костюмными блейзерами идут их остромодные собратья из кожи самых модных цветов: антрацитового, шоколадного, кремового. Вердикт для них однозначен: носить. В вариациях на тему power dressing и на каждый день, как это делает Рэйен Лангас. Для прогулки по улицам города модель выбрала джинсы а-ля винтаж, футболку с броской надписью и брутальный жакет, который отлично аккомпанирует грубым ботинкам на тракторной подошве.

Лорен Николь / Instagram @laurennicolefk

Недалеко от классики ушли жакеты-рубашки, которые в кожи смотрятся максимально выигрышно. Скажем уверенное «да» контрастной металлической фурнитуре, крупным карманам и акцентному поясу на талии. Сочетаем и с джинсами всех мастей, и с платьями А-силуэта, и даже с яркими мини по примеру Лорен Николь.

Ранее мы рассказывали, как модницы с пышными формами утепляются в сезон холодов. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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