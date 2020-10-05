От кожи до уютного трикотажа: что носят модницы с пышными формами этой осенью

Отыграться на цвете настоятельно рекомендуют все и всюду. Красотка Алекс Майкл Мэй делает ставку на монолук цвета канарейки, а Фелисити Хейворд доказывает, что насыщенный гранатовый оттенок никогда не проигрывает. Не забудьте о розовом — он снова бьет все рекорды популярности на подиуме в street-style-хрониках. Любительниц монохромных образов в черном тоже касается! А знакомство с яркой палитрой советуем начать с джемпера любого сочного оттенка или свитшота.

Ранее мы рассказывали, как модницы plus size носят супероблегающие джинсы. Учимся и запоминаем — полезные лайфхаке уже на Passion.ru.

Фото: Instagram

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