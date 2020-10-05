От кожи до уютного трикотажа: что носят модницы с пышными формами этой осенью
Фото: Instagram @gabifresh
Кожа
Одежду из кожи модницы с формами приняли с распростертыми объятиями. Вариаций на тему в хронике аутфитов инфлюенсеров встречается много: от блейзеров в духе девяностых до экстремально облегающих миди-юбок. Подсмотреть варианты удачных сочетаний можно у модели Луизы О’Райли, которая поймала одного из фаворитов сезона — кожу в кирпично-рыжем оттенке. Фэшионистка вооружилась мини-платьем с акцентом на талии, дополнила его дерзкими сапогами на устойчивых каблуках и элегантной сумкой-пошетом на массивной цепочке.
Девушка также предлагает подчеркнуть нужное при помощи юбки карандаша, которую смело миксует с анималистическими мотивами. Актуальный «змеиный» окрас повышает градус соблазнительности и не конкурирует с самодостаточностью кожи. Подбодрил эффектный look «опасный» разрез спереди.
Рэйен Лангас преподала мастеркласс, показав на практике, как носить актуальный кожаный блейзер. Все гениальное просто: базовая водолазка молочно-белого цвета, расклешенные джинсы из темного денима плюс мюли на шпильках, которые легко заменимы ботинками в духе вестерн.
Кстати, кожаные платья нескромной длины демонстрируют абсолютную совместимость с забавными сумками из экомеха. Рэйен показала стильный коктейль, главными ингредиентами которого стали текстуры и успешная партия темного оливкового, черного и кремового цветов.
Трикотаж
В списке мастхэвов осени лидирующие позиции занимает трикотаж. Кутаться в объятиях его мягких текстур фэшионистки берутся максимально стильно. Фелисити Хейворд предлагает примерить силуэтное платье дымчато-серого цвета с открытыми плечами, акцентируя внимание на правильном выборе нижнего белья. Экспериментируйте с длиной миди или мидакси, завершая комплект брутальными берцами на тракторной подошве или казаками.
Применение трикотажному пуловеру цвета неба нашла Рэйен Лангас, заключив расслабленный и стильный союз с прямыми джинсами высокой посадки. На контрасте сыграли лакированные анкл-бутс, грубый ремень из кожи и остромодная микросумка.
Короткий трикотажный кардиган можно смело носить поверх кружевного бра. По рецепту Рэйен застегиваем его на две пуговицы и акцентируем сразу несколькими броскими украшениями. Фокусируемся на пастельных оттенках — они помогут быстрее преодолеть осеннюю хандру.
О том, как носить кардиганы в этом сезоне расскажет и Луиза О’Райли, которая здорово запаслась ими перед холодами. Модели длины мидакси сыграют отличную партию с классикой casual, а объемные укороченные модели продемонстрируют стопроцентную совместимость с юбками из шелка и атласа.
Оттенки капучино
Инфлюенсеры в один голос заявляют: без десятков оттенков бежевого не обойтись. Как минимум, на вооружение стоит взять тренч в традиционном цвете кэмэл. Сочетать его предельно просто, и модель Даниэль Ванье доказывает это. Пара свободных джинсов из темного денима плюс бланковая рубашка — и проблема «нечего» надеть решается сама собой. Берем карамельную сумку-багет, а обувь подбираем по случаю и погоде.
Еще один герой, которому модницы признаются в любви наиболее часто — брючный костюм. Даже если в вашем арсенале всего один — потрудитесь найти безупречно скроенный и самый актуальный. Снова обращаемся за идеями к блогу Фелисити Хейворд: девушка предпочитает брюки-палаццо и свободный двубортный блейзер, который рискованно носит на голое тело без бра.
Сочные цвета
Фото: Instagram @felicityhayward
Отыграться на цвете настоятельно рекомендуют все и всюду. Красотка Алекс Майкл Мэй делает ставку на монолук цвета канарейки, а Фелисити Хейворд доказывает, что насыщенный гранатовый оттенок никогда не проигрывает. Не забудьте о розовом — он снова бьет все рекорды популярности на подиуме в street-style-хрониках. Любительниц монохромных образов в черном тоже касается! А знакомство с яркой палитрой советуем начать с джемпера любого сочного оттенка или свитшота.
Ранее мы рассказывали, как модницы plus size носят супероблегающие джинсы. Учимся и запоминаем — полезные лайфхаке уже на Passion.ru.
Фото: Instagram
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