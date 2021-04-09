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Как добавить яркость в весенние образы: 3 стильных варианта

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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Весна, определенно, опаздывает, и мы решили подбодрить ее насыщенными красками. Уверены, вы устали от сюрпризов погоды и в мечтах уже рисуете рандеву по солнечным улицам без тяжеловесных пуховиков и ботинок. Желания — в реальность, а теорию — в практику! Причем как можно скорее. Вдохновившись образами звездных модниц, мы собрали сразу три стильные идеи, которые помогут добавить яркость в повседневные аутфиты. Гарантируем: перед такой палитрой не устоят даже поклонницы total black!

В оттенках сочной зелени

  1. Сапоги Missoni, 127 449 руб. 2. Кардиган Maje, 14 900 руб. 3. Юбка Claudie Pierlot, цена по запросу. 4. Серьги Wanna? Be!, 6 900 руб. 5. Платок Akhmadullina Dreams, 4 999 руб. 6. Сумка Mango, 3 599 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В этом году модный Дом Bottega Veneta культивировал самый сочный оттенок зеленого, и это — Grass («травянистый», — прим. ред.). Любопытно, что все аксессуары бренда в этом цвете разлетаются как горячие пирожки за считанные минуты. Предлагаем выстроить образ вокруг него, взяв на вооружение облегающий кардиган из фактурного трикотажа. Носите эту деталь вместо топа, да будет вам счастье. Подружиться оттенок может и с себе подобными, но на этот раз мы рекомендуем перейти на светлую сторону и примерить его с белым в любых вариациях.

Пастельные мелки

  1. Джинсы Levi's, цена по запросу. 2. Пальто-рубашка Soeasy, 15 900 руб. 3. Оптические оправы Andy Wolf, цена по запросу. 4. Сумка Coccinelle, цена по запросу. 6. Кроссовки Respect, 6 999 руб. 7. Футболка Maje, 9 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для тех, кто опасается активных цветов, советуем начать с малого. Пастель и оттенки цветных мелков готовы перевести стрелки на весну. К базовой константе из свободных джинсов и бланковой футболки добавляем небесно-голубое пальто О-силуэта (пальто-рубашки все еще с нами в этом сезоне) и солнечно-желтую сумку. Финал — пара удобных кроссовок для долгих прогулок по городу.

Активный принт с акцентами

  1. Сумка Fetiche, 28 900 руб. 2. Топ Laroom, 11 500 руб. 3. Жакет Marc Cain, 55 000 руб. 4. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 5. Брюки Marc Cain, 33 000 руб. 6. Ортопедические вьетнамки Sinobi, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Селебрити и первые леди уже намекнули, что контрастная полоска снова в числе фаворитов. И с ней мы создали расслабленный аутфит, выстроенный вокруг брючной двойки. Черный и белый говорят сами за себя, а сумка цвета лазурного побережья сделает их союз ярче. Обратите внимание не солнцезащитные очки с цветными линзами — на этот раз они готовы конкурировать со строгой классикой.

Ранее мы рассказывали, на какие брючные костюмы стоит обратить внимание в этом сезоне. В фокусе — брутальные черные, как у Ирины Шейк, и цветные, с которыми часто экспериментируют монаршие особы. Подробнее — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб

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