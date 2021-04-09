Как добавить яркость в весенние образы: 3 стильных варианта
Фото: Instagram @a030aa
В оттенках сочной зелени
Фото: Архивы пресс-служб
В этом году модный Дом Bottega Veneta культивировал самый сочный оттенок зеленого, и это — Grass («травянистый», — прим. ред.). Любопытно, что все аксессуары бренда в этом цвете разлетаются как горячие пирожки за считанные минуты. Предлагаем выстроить образ вокруг него, взяв на вооружение облегающий кардиган из фактурного трикотажа. Носите эту деталь вместо топа, да будет вам счастье. Подружиться оттенок может и с себе подобными, но на этот раз мы рекомендуем перейти на светлую сторону и примерить его с белым в любых вариациях.
Пастельные мелки
Фото: Архивы пресс-служб
Для тех, кто опасается активных цветов, советуем начать с малого. Пастель и оттенки цветных мелков готовы перевести стрелки на весну. К базовой константе из свободных джинсов и бланковой футболки добавляем небесно-голубое пальто О-силуэта (пальто-рубашки все еще с нами в этом сезоне) и солнечно-желтую сумку. Финал — пара удобных кроссовок для долгих прогулок по городу.
Активный принт с акцентами
Фото: Архивы пресс-служб
Селебрити и первые леди уже намекнули, что контрастная полоска снова в числе фаворитов. И с ней мы создали расслабленный аутфит, выстроенный вокруг брючной двойки. Черный и белый говорят сами за себя, а сумка цвета лазурного побережья сделает их союз ярче. Обратите внимание не солнцезащитные очки с цветными линзами — на этот раз они готовы конкурировать со строгой классикой.
Ранее мы рассказывали, на какие брючные костюмы стоит обратить внимание в этом сезоне. В фокусе — брутальные черные, как у Ирины Шейк, и цветные, с которыми часто экспериментируют монаршие особы. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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