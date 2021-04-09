Как добавить яркость в весенние образы: 3 стильных варианта

Селебрити и первые леди уже намекнули, что контрастная полоска снова в числе фаворитов. И с ней мы создали расслабленный аутфит, выстроенный вокруг брючной двойки. Черный и белый говорят сами за себя, а сумка цвета лазурного побережья сделает их союз ярче. Обратите внимание не солнцезащитные очки с цветными линзами — на этот раз они готовы конкурировать со строгой классикой.

Ранее мы рассказывали, на какие брючные костюмы стоит обратить внимание в этом сезоне. В фокусе — брутальные черные, как у Ирины Шейк, и цветные, с которыми часто экспериментируют монаршие особы. Подробнее — на Passion.ru.