Модная роба: как Ирина Шейк, Джессика Альба и другие звезды носят полоску

В объективы папарацци попала Джессика Альба и ее расслабленный аутфит с кюлотами, сандалиями-слайдерами и свитшотом в широкую горизонтальную полоску. Актриса вальяжно дефилировала по парковке, а мы успели рассмотреть, как гармонично повседневный образ разбавили акцентные украшения. И здесь снова точное попадание в тренд: серьги-кольца в этом сезоне на пике популярности.

Для ужина в компании подруг известная модель Винни Харлоу подобрала полосатую двойку из кроп-топа и легкого удлиненного кардигана в вертикальную полоску. Сыграть на контрасте решила и испанская королева Летиция во время недавнего визита в провинцию Сарагоса, приуроченном ко 275-летию Франциско Гойя. Ее Величество дополнила футболкой-«матроской» белоснежный жакет, который ждал своего звездного часа в ее гардеробе более 13 лет.