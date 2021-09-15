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Из роддома — на подиум: Эльза Хоск и другие модели, быстро вернувшие форму

Еще недавно мир наблюдал за событиями Недели моды в Нью-Йорке — пожалуй, самой раскованной, богатой на дизайнерские причуды и новые имена. Подиумы буквально захватили супермодели: Ирина Шейк, Винни Харлоу, Тейлор Хилл и многие другие. С особым восторгом публика встретила Эльзу Хоск — напомним, что модель стала мамой в феврале 2021 года. В нашей подборке — модели, которые буквально вышли из роддома на подиум, быстро вернув форму. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эльза Хоск на показе LaQuan Smith Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Эльза Хоск

Хоск энергично дефилировала в белоснежном платье с эффектным разрезом по подиуму LaQuan Smith. Впрочем, модель и во время беременности доказывала, что можно выглядеть стильно и с заметно округлившимися формами. Молодая мама смело носила кроп-топы с кожаными брюками, облегающие платья из трикотажа и расслабленные комплекты с бермудами.

Эльза Хоск

Эльза Хоск

Фото: Instagram @elsahosk

Эмили Ратажковски

Несмотря на то, что Эмили Ратажковски сейчас редко мелькает на страницах глянца, папарацци то и дело ловят модель на улицах Нью-Йорка в самых раскованных аутфитах. Звезда родила первенца в марте 2021-го и уже смело носит топы, открывающие пресс, и платья, практически не оставляющие места для фантазии. А недавно Эмрата вернулась в светский ритм и вышла на бал Met Gala в роскошном алом платье Vera Wang.

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Фото: Globallook

Джиджи Хадид

Рождение дочери изменило Джиджи Хадид: летом этого года 26-летняя супермодель даже объявила о завершении карьеры. Тем не менее на показе Moschino в рамках нью-йоркской Недели моды модель вышла во всей красе.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид

Фото: Instagram @gigihadid

Карли Клосс

В марте 2021 года Карли Клосс родила первенца и после этого практически не пропадала со светских радаров. Чего стоит один выход модели на Met Gala в платье Carolina Herrera — ультракоротком спереди и с головокружительным шлейфом сзади.

Карли Клосс

Карли Клосс

Фото: Instagram @karliekloss

Коко Роша

В 2020-м Коко Роша совершила настоящий подвиг: канадская модель отработала показ через три месяца после родов. Звезда вышла на подиум Christian Siriano дважды, чтобы открыть и закрыть шоу.

Коко Роша

Коко Роша

Фото: Instagram @cocorocha

Неделя моды в Нью-Йорке открыла модный марафон и задала первые тенденции на будущую весну. Мужчинам, например, дизайнеры предлагают носить юбки и бюстгальтеры. О самых неоднозначных трендах читайте в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com