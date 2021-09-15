Из роддома — на подиум: Эльза Хоск и другие модели, быстро вернувшие форму

Эмили Ратажковски

Несмотря на то, что Эмили Ратажковски сейчас редко мелькает на страницах глянца, папарацци то и дело ловят модель на улицах Нью-Йорка в самых раскованных аутфитах. Звезда родила первенца в марте 2021-го и уже смело носит топы, открывающие пресс, и платья, практически не оставляющие места для фантазии. А недавно Эмрата вернулась в светский ритм и вышла на бал Met Gala в роскошном алом платье Vera Wang.