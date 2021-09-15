Из роддома — на подиум: Эльза Хоск и другие модели, быстро вернувшие форму
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Фото: Vogue.com
Эльза Хоск
Хоск энергично дефилировала в белоснежном платье с эффектным разрезом по подиуму LaQuan Smith. Впрочем, модель и во время беременности доказывала, что можно выглядеть стильно и с заметно округлившимися формами. Молодая мама смело носила кроп-топы с кожаными брюками, облегающие платья из трикотажа и расслабленные комплекты с бермудами.
Фото: Instagram @elsahosk
Эмили Ратажковски
Несмотря на то, что Эмили Ратажковски сейчас редко мелькает на страницах глянца, папарацци то и дело ловят модель на улицах Нью-Йорка в самых раскованных аутфитах. Звезда родила первенца в марте 2021-го и уже смело носит топы, открывающие пресс, и платья, практически не оставляющие места для фантазии. А недавно Эмрата вернулась в светский ритм и вышла на бал Met Gala в роскошном алом платье Vera Wang.
Фото: Globallook
Джиджи Хадид
Рождение дочери изменило Джиджи Хадид: летом этого года 26-летняя супермодель даже объявила о завершении карьеры. Тем не менее на показе Moschino в рамках нью-йоркской Недели моды модель вышла во всей красе.
Фото: Instagram @gigihadid
Карли Клосс
В марте 2021 года Карли Клосс родила первенца и после этого практически не пропадала со светских радаров. Чего стоит один выход модели на Met Gala в платье Carolina Herrera — ультракоротком спереди и с головокружительным шлейфом сзади.
Фото: Instagram @karliekloss
Коко Роша
В 2020-м Коко Роша совершила настоящий подвиг: канадская модель отработала показ через три месяца после родов. Звезда вышла на подиум Christian Siriano дважды, чтобы открыть и закрыть шоу.
Фото: Instagram @cocorocha
Неделя моды в Нью-Йорке открыла модный марафон и задала первые тенденции на будущую весну. Мужчинам, например, дизайнеры предлагают носить юбки и бюстгальтеры. О самых неоднозначных трендах читайте в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com