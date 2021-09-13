Бра, шпильки и спущенные брюки: самые странные мужские тренды с NYFW

И, наконец, неоднозначный, но практичный тренд — спущенные брюки, как на шоу Y/Project. Идеальный вариант для тех, кому после деловых переговоров нужно ехать в спортзал или на встречу с друзьями. Приятный бонус: теперь не нужно тратить время на ателье или поиск подходящего ремня, если вы вдруг купили брюки не по размеру или резко похудели.