Бра, шпильки и спущенные брюки: самые странные мужские тренды с NYFW
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
То, что мужчины дефилируют на шпильках не хуже женщин, — не новость. Мускулистые модели-«эквилибристы» уже щеголяли по подиуму Mugler, украинская группа Kazaky отплясывала на каблуках-гигантах в клипе Мадонны, а новой иконой глянца стал Марк Брян — примерный семьянин из Германии, которому просто нравится ходить в юбках и на шпильках.
Фото: Vogue.com
Дизайнер молодого бренда Luar Рауль Лопес оставил за мужчинами классические рубашки, но добавил к ним босоножки на экстремально высоких каблуках и джинсы на одну ногу — такие, будто в них участвовали в побеге от целой стаи хищников. Отличилась и креативная команда Vaquera: дизайнеры создали мужское бра с кружевом, виниловое мини-платье с драматичными рукавами и вооружили моделей помадой цвета Барби.
Фото: Vogue.com
Коллекцию Тома Брауна заполонили мужские платья и юбки всех мастей: от чинной классики до самых затейливых форм. Для офиса дизайнер предлагает «футляры» длины мидакси с туфлями в стиле Мэри Джейн, а для вечеринок — платья в пол с принтами, вдохновленными античной скульптурой.
Фото: Vogue.com
И, наконец, неоднозначный, но практичный тренд — спущенные брюки, как на шоу Y/Project. Идеальный вариант для тех, кому после деловых переговоров нужно ехать в спортзал или на встречу с друзьями. Приятный бонус: теперь не нужно тратить время на ателье или поиск подходящего ремня, если вы вдруг купили брюки не по размеру или резко похудели.
Фото: Vogue.com
Фото: Vogue.com