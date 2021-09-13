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Бра, шпильки и спущенные брюки: самые странные мужские тренды с NYFW

Над Нью-Йорком уже пронеслись показы весна-лето 2022, и Неделя моды уже готова передать эстафету Лондону. Дух «Большого яблока» — свобода, которая в этом сезоне четко отражена в тенденциях мужской моды. Мы собрали самые неоднозначные тренды, которые дизайнеры предлагают взять на вооружение. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Vaquera Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

То, что мужчины дефилируют на шпильках не хуже женщин, — не новость. Мускулистые модели-«эквилибристы» уже щеголяли по подиуму Mugler, украинская группа Kazaky отплясывала на каблуках-гигантах в клипе Мадонны, а новой иконой глянца стал Марк Брян — примерный семьянин из Германии, которому просто нравится ходить в юбках и на шпильках.

Luar Spring 2022 Ready-to-Wear

Luar Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Дизайнер молодого бренда Luar Рауль Лопес оставил за мужчинами классические рубашки, но добавил к ним босоножки на экстремально высоких каблуках и джинсы на одну ногу — такие, будто в них участвовали в побеге от целой стаи хищников. Отличилась и креативная команда Vaquera: дизайнеры создали мужское бра с кружевом, виниловое мини-платье с драматичными рукавами и вооружили моделей помадой цвета Барби.

Vaquera Spring 2022 Ready-to-Wear

Vaquera Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Коллекцию Тома Брауна заполонили мужские платья и юбки всех мастей: от чинной классики до самых затейливых форм. Для офиса дизайнер предлагает «футляры» длины мидакси с туфлями в стиле Мэри Джейн, а для вечеринок — платья в пол с принтами, вдохновленными античной скульптурой.

Thom Browne Spring 2022 Ready-to-Wear

Thom Browne Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

И, наконец, неоднозначный, но практичный тренд — спущенные брюки, как на шоу Y/Project. Идеальный вариант для тех, кому после деловых переговоров нужно ехать в спортзал или на встречу с друзьями. Приятный бонус: теперь не нужно тратить время на ателье или поиск подходящего ремня, если вы вдруг купили брюки не по размеру или резко похудели.

Y/Project Spring 2022 Ready-to-Wear

Y/Project Spring 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Ключевые тенденции женской моды осень-зима 2021/22 ищите в гиде от Passion.ru.

Фото: Vogue.com