Ким Кардашьян в костюме «без лица» и другие звездные выходы на Met Gala 2021
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Наибольший фурор произвела Ким Кардашьян, которая не стала довольствоваться банальным платьем от именитого кутюрье, совместно с Balenciaga они разработали дизайн литого черного костюма, полностью закрывающий все части тела звезды, включая лицо. Длинный шлейф — добавил лоска.
Дженнифер Лопес со своим возлюбленным Беном Аффлеком только недавно дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, как певица предстала на красной дорожке Met Gala в оригинальном образе: появилась в кожаном платье и ковбойской шляпе. Но она не была бы J Lo, если бы платье от Ralph Lauren не было с невероятным разрезом и щедрым декольте.
Ирина Шейк впечатлила не только своей фигурой, к безупречности которой Голливуд привык, но и необычным платьем от Moschino телесного оттенка: от корсета до конца длинной юбки, усыпанной яркими цветами.
А любимая женщина Дэвида Боуи, супермодель Иман, покорила дорожку в Harris Reed, а сложная конструкция состояла из брючного золотого костюма, золотого каркаса кринолина и оригинального головного убора, похожего на солнце.
В самом начале бала на дорожке появились сопредседатели Met Gala 2021: Тимоти Шаламе в белом смокинге и Билли Айлиш, теннисистки Наоми Осака и Серена Уильямс. В качестве почетных председателей к ним присоединились Том Форд и Анна Винтур, глобальный редакционный директор Vogue и главный контент-директор Condé Nast.
Фото и видео: East News, Vogue