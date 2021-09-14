Ким Кардашьян в костюме «без лица» и другие звездные выходы на Met Gala 2021

Наибольший фурор произвела Ким Кардашьян, которая не стала довольствоваться банальным платьем от именитого кутюрье, совместно с Balenciaga они разработали дизайн литого черного костюма, полностью закрывающий все части тела звезды, включая лицо. Длинный шлейф — добавил лоска.

Дженнифер Лопес со своим возлюбленным Беном Аффлеком только недавно дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, как певица предстала на красной дорожке Met Gala в оригинальном образе: появилась в кожаном платье и ковбойской шляпе. Но она не была бы J Lo, если бы платье от Ralph Lauren не было с невероятным разрезом и щедрым декольте.