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Ким Кардашьян в костюме «без лица» и другие звездные выходы на Met Gala 2021

Внимание всех ценителей высокой моды было приковано в ночь с 13 на 14 сентября к, бесспорно, самому долгожданному событию модного мира — в Нью-Йорке прошел Бал Института костюма Met Gala. Каждое событие приурочено к одной теме, в этот раз она звучит так: «В Америке: модный лексикон». А чтобы звездным гостям первой величины было проще подобрать невероятный образ, в приглашении было написано просто — «Американская независимость».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: East News

Наибольший фурор произвела Ким Кардашьян, которая не стала довольствоваться банальным платьем от именитого кутюрье, совместно с Balenciaga они разработали дизайн литого черного костюма, полностью закрывающий все части тела звезды, включая лицо. Длинный шлейф — добавил лоска.

Дженнифер Лопес со своим возлюбленным Беном Аффлеком только недавно дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, как певица предстала на красной дорожке Met Gala в оригинальном образе: появилась в кожаном платье и ковбойской шляпе. Но она не была бы J Lo, если бы платье от Ralph Lauren не было с невероятным разрезом и щедрым декольте.

Ирина Шейк впечатлила не только своей фигурой, к безупречности которой Голливуд привык, но и необычным платьем от Moschino телесного оттенка: от корсета до конца длинной юбки, усыпанной яркими цветами.

А любимая женщина Дэвида Боуи, супермодель Иман, покорила дорожку в Harris Reed, а сложная конструкция состояла из брючного золотого костюма, золотого каркаса кринолина и оригинального головного убора, похожего на солнце.

В самом начале бала на дорожке появились сопредседатели Met Gala 2021: Тимоти Шаламе в белом смокинге и Билли Айлиш, теннисистки Наоми Осака и Серена Уильямс. В качестве почетных председателей к ним присоединились Том Форд и Анна Винтур, глобальный редакционный директор Vogue и главный контент-директор Condé Nast.

Фото и видео: East News, Vogue