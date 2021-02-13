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Модель Эльза Хоск впервые стала мамой

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Эльза Хоск

Фото: @hoskelsa/ Instagram

Радостной новостью «ангел» Victoria's Secret поделилась со своими подписчиками в личном аккаунте в Instagram.

Модель родила дочь. Малышка появилась на свет 11 февраля, ее назвали шведско-американским именем Тууликки Джоан — в честь бабушки, матери и свекрови Эльзы.

Молодая мама называет новорожденную девочку «супер-женщиной». Вместе с супругом Томом Дейли они принимают поздравления на своих страницах в Instagram. На первом совместном фото малышка спит рядом со своими родителями.

Кстати, Эльза довольно долго скрывала свою беременность. Но потом опубликовала красивые черно-белые фотографии, на которых предстала перед фанатами в интересном положении. «Держала в секрете этого ангела в моем животике. Я так рада родить малыша и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты! Мы на полпути», — подписала кадры инстазвезда.

Фото и видео: @hoskelsa/ Instagram

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