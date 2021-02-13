Модель Эльза Хоск впервые стала мамой

Кстати, Эльза довольно долго скрывала свою беременность. Но потом опубликовала красивые черно-белые фотографии, на которых предстала перед фанатами в интересном положении. «Держала в секрете этого ангела в моем животике. Я так рада родить малыша и начать новую главу жизни с мужчиной моей мечты! Мы на полпути», — подписала кадры инстазвезда.