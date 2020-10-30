Элегантность и брутальный шик: гид по стилю Матильды Шнуровой

На тайную миссию отправляемся, ловко балансируя гранжем и классикой. По рецепту Шнуровой советуем оставаться инкогнито с помощью остромодного берета из кожи и темных очков. В остальном же — подчеркиваем фигуру облегающим топом с самым нескромным декольте, который отлично сыграет на контрасте с брюками силуэта багги (обязательно высокой посадки). Комплект одинаково выигрышно будет смотреться и с массивными ботинками, и с анкл-бутс на миниатюрных фигурных каблуках.

Ранее мы рассказывали о модных лайфхаках монарших особ, и в фокусе оказалась Максима, королева Нидерландов. К стилю Ее Величества обращаются гораздо реже, чем к ее испанской коллеге Летиции или герцогине Кэтрин, а стоило бы. У королевы можно научиться стильно носить шляпки самых причудливых форм, миксовать насыщенные оттенки и ездить на велосипеде в туфлях на высоких шпильках. Подробнее читайте на Passion.ru.