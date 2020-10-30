Элегантность и брутальный шик: гид по стилю Матильды Шнуровой
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Кожаный тренч
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Установка номер один: у черного цвета и плотных текстур найдется мало конкурентов по части подчеркивания фигуры с самых выгодных ракурсов. Экс-супруга Сергея Шнурова мастерски замиксовала один из главных трендов осени — кожаный тренч. Силуэт Матильда выбрала преувеличенно резкий — с «монументальными» плечами, свободными рукавами и максимально подчеркнутой линией талии. В союзе с тренчем выступили плотные черные колготки и пара замшевых туфель с массивными каблуками — в духе тех, что носили иконы стиля в девяностых.
Фото: Архивы пресс-служб
«Необычное» часто встречается в выходах Шнуровой. В миксах с повседневной базой или в рифме с трендами. То саквояж Chanel а-ля винтаж, то футболки с ироничными надписями. Предлагаем смелее идти fashion-подвиги и обязательно примерить кожаный тренч, если погода даст на то разрешение. В пару к нему — свободное шифоновое платье А-силуэта, удобные ботинки на массивных блочных каблуках и эффектную сумку-трансформер.
Платье с объемными рукавами
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Самые универсальные идеи всегда лежат на поверхности: к романтичному платью длины мидакси с пышными рукавами — миловидный берет и бархатную сумку на цепочке. Образ без лишней привязки к тенденциям, но определенно стильный и вневременной. Матильда предлагает сделать акцент на принт с эффектом оптической иллюзии и поставить во главу угла насыщенный винный оттенок. А к нему — контрастный кипенный цвет. Оба решительно возьмут на себя роль лекарства от осенней хандры.
Фото: Архивы пресс-служб
Тренд на бохо-шик переживает ренессанс в этом сезоне, поэтому платья с этническими мотивами и принтом пейсли претендуют на места в авангарде вашего гардероба. Модели длины миди или мидакси — настоящая находка, которая подружится с любой обувью: от сапог с широкими голенищами до все еще модных казаков. Мы же предлагаем дать шанс паре ботинок цвета мела и дополнить осеннюю экипировку теплым шерстяным беретом кирпичного оттенка, биколорными серьгами и миниатюрной сумкой с бахромой.
В духе Тринити из «Матрицы»
Фото: Instagram @matilda.shnurova
В фокусе — брюки, будто позаимствованные у бойфренда (который, по всей видимости, увлечен семидесятыми, глэм-роком и творчеством Дэвида Боуи). Матильда добавляет к ним кроп-топ с фигурным вырезом и получает идиллию. Образ в духе секретных агентов из остросюжетных триллеров завершают грубые берцы, эффектный берет наискосок и дерзкие «кошачьи» очки.
Фото: Архивы пресс-служб
На тайную миссию отправляемся, ловко балансируя гранжем и классикой. По рецепту Шнуровой советуем оставаться инкогнито с помощью остромодного берета из кожи и темных очков. В остальном же — подчеркиваем фигуру облегающим топом с самым нескромным декольте, который отлично сыграет на контрасте с брюками силуэта багги (обязательно высокой посадки). Комплект одинаково выигрышно будет смотреться и с массивными ботинками, и с анкл-бутс на миниатюрных фигурных каблуках.
Ранее мы рассказывали о модных лайфхаках монарших особ, и в фокусе оказалась Максима, королева Нидерландов. К стилю Ее Величества обращаются гораздо реже, чем к ее испанской коллеге Летиции или герцогине Кэтрин, а стоило бы. У королевы можно научиться стильно носить шляпки самых причудливых форм, миксовать насыщенные оттенки и ездить на велосипеде в туфлях на высоких шпильках. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @matilda.shnurova, архивы пресс-служб, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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