Дешевая бижутерия, тяжелая оправа и другие вещи, которые вас старят

Как бы красиво и дорого ни смотрелись велюр и бархат, от них, увы, тоже придется отказаться хотя бы в повседневной жизни. Такие ткани добавляют вам возраст, хотя и смотрятся женственно и элегантно. Отдайте предпочтение натуральным тканям, которые будут актуальны в любом возрасте.

Пиджак прямого силуэта

К выбору пиджака нужно подходить с особой осторожностью. Не выбирайте удлиненные и бесформенные пиджаки. Вы же не хотите смотреться как героиня «Служебного романа», костюмы которой старили ее и делали фигуру непривлекательной. Обратите внимание на приталенные силуэты, которые будут подчеркивать вашу фигуру, а не прятать ее. Ведь женщина должна оставаться женщиной в любой ситуации!

Массивные оправы