Polka-dot: как правильно выбрать и носить вещи в горошек

Кстати, об отдыхе! В отпускной сезоне мы не могли не рассказать вам о купальниках в горох. Сегодня в тренде как слинтые монокини, так и более открытые бикини, однако от слишком откровенных купальников все же лучше воздержаться.

Купальники в мелкий горох «безвредны» для обладательниц любой фигуры. А вот крупный принт добавляет объема, особенно если расположен в области бедер. Если для вас это нежелательно — комбинируйте! Найдите однотонные плавки в цвет бюстгальтера.

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