Дерзкие декольте, кожа и не только: как одеваются юные TikTok-миллионеры
Фото: Instagram @miller.ev
Эстетика 2000-х
Фото: Instagram @karna.val
В списке фаворитов тиктокеров — эпоха нулевых и все, что с ней связано. Вспоминаем образы Пэрис Хилтон, Николь Ричи, Бритни Спирс, Кристины Агилеры, а затем вдохновляемся идеями от звезд нового поколения. Обладательница 12-миллионной аудитории Валя Карнавал блещет в Барби-оттенках, главная звезда российского TikTok’а Дина Саева примеряет шелковую комбинацию с боковой драпировкой, а Диана Астер — велюр, увековеченный мисс Хилтон еще 20 лет назад.
21-летняя Аня Покровская с более 9-миллионной аудиторией устроила яркую съемку с главными атрибутами нулевых. В главный ролях — велюровые треники, сумка-багет, стразы и розовый в неограниченных количествах.
Конфетный розовый
Фото: Instagram @senoritasaeva
Кстати, о розовом. На фоне всеобщей любви к трендам 2000-х конфетные оттенки одерживают победу в любом модном баттле. В ход идут топы с декольте и их сочетания с чокерами из страз, жакеты с фактурой Teddy Bear, платья экстремально короткой длины и аксессуары. Что ж, в качестве вердикта розовому — однозначное да.
Кожа
Фото: Instagram @julia.gavrilina
Кожа бьет все рекорды: кто-то ограничивается одной акцентной деталью, кто-то готов рискнуть и облачиться в total look в духе подружки байкера. В хронике образов TikTok-модниц — свободные брюки из кожи, брутальные ботинки-челси и «плечистые» блейзеры, которые не собираются прощаться с нами грядущей весной.
Спорт
Фото: Instagram @mahavsekruto
Конкурировать с гламурным шиком нулевых может разве что спортивный стиль. Ставку на комфорт делает блогер с 6 миллионами подписчиков Мария Горячева. Сама же девушка признается, что ей сложно компоновать вещи друг с другом. Зато двойка из худи, шортов или треников быстро решает проблему, да и в целом — редко проигрывает. В числе любимчиков — узнаваемые костюмы с тремя полосками adidas, непременно в паре с трофейной парой Yeezy из последних релизов.
Ранее мы рассказывали об одном из самых громких героев TikTok-рейтинга Дане Милохине. Прежде чем стать блогером-миллионником, парень ночевал на улице и был не раз замечен в мелком воровстве. Сегодня Милохин зарабатывает миллионы, появляется на страницах глянца и записывает дуэты со звездами шоу-бизнеса. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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