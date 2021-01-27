Дерзкие декольте, кожа и не только: как одеваются юные TikTok-миллионеры

Конкурировать с гламурным шиком нулевых может разве что спортивный стиль. Ставку на комфорт делает блогер с 6 миллионами подписчиков Мария Горячева. Сама же девушка признается, что ей сложно компоновать вещи друг с другом. Зато двойка из худи, шортов или треников быстро решает проблему, да и в целом — редко проигрывает. В числе любимчиков — узнаваемые костюмы с тремя полосками adidas, непременно в паре с трофейной парой Yeezy из последних релизов.

Ранее мы рассказывали об одном из самых громких героев TikTok-рейтинга Дане Милохине. Прежде чем стать блогером-миллионником, парень ночевал на улице и был не раз замечен в мелком воровстве. Сегодня Милохин зарабатывает миллионы, появляется на страницах глянца и записывает дуэты со звездами шоу-бизнеса. Подробнее читайте на Passion.ru.