От нежных пудровых оттенков до насыщенной фуксии: как носить розовый цвет этой весной

Впереди нас ждет тепло, выход из всех простых ситуаций — держите пару розовых слингбэков наготове! Для будущих шумных вечеринок и театральных премьер — беспроигрышный вариант сочетания с черными брючными костюмами, а на каждый день — с классикой casual. Тандем с прямыми укороченными джинсами, базовой футболкой и классическим тренчем впишется в любые планы.

Ранее мы рассказывали о том, как обыграть классические свободные брюки в весенних образах. Подробнее читайте на Passion.ru.