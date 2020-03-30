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От нежных пудровых оттенков до насыщенной фуксии: как носить розовый цвет этой весной

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Jacquemus

Фото: Vogue.com

Розовый надежно обосновался и в гардеробе первых леди, и в коллекциях весна-лето 2020 года. Самое время добавить его в свой модный арсенал! В этом сезоне дизайнеры заявляют, что тренд на конфетные оттенки не подчиняется никаким правилам — чем больше розового, тем лучше. О том, как носить один из самых ярких цветов палитры весны, рассказывает Passion.ru.

Брючный костюм цвета пудры

  1. Туфли Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Блейзер Akhmadullina Dreams, 9 999 руб. 3. Серьги Tous, 19 500 руб. 4. Брюки Akhmadullina Dreams, 6 999 руб. 5. Бра Victoria's Secret, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Розовый — всегда смелое заявление, однако смягчить его всегда могут самые разнообразные градации. В фокусе повседневного и делового стиля остаются пудровые тона, и брючный костюм, созвучный этой гамме, всегда верное и совершенно не рискованное решение. Вооружаемся парой светлой обуви на каблуке любой комфортной высоты, а блейзер надеваем поверх бельевых топов, кружевных бра и бюстье (в последних случаях — застегивая на все пуговицы).

Шелковая юбка + свободный блейзер

  1. Ботильоны Maison Margiela (yoox.com), 40 000 руб. 2. Топ Mango 1 759 руб. 3. Ободок для волос Jennifer Behr (farfetch.com), 5 720 руб. 4. Блейзер I Am Studio, цена по запросу. 5. Сумка Casadei, цена по запросу. 6. Юбка Boohoo, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Нежные оттенки пудры и персиковый демонстрируют отличную совместимость не только друг с другом, но и с более насыщенными тонами. Самодостаточная фуксия снова бьет все рекорды популярности в этом сезоне и заявляет свои права на место в вашем гардеробе. Трудно решиться? Добавляйте акцентные детали — остромодные микросумки, аксессуары для волос или обувь флуоресцентных розовых тонов!

Классический тренч + акцентная обувь

  1. Туфли Gia Couture (farfetch.com), 8 957 руб. 2. Джинсы Guess Jeans, 9 990 руб. 3. Сумка Ekonika, 10 990 руб. 4. Тренч Laroom, цена по запросу. 5. Футболка H&M, 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Впереди нас ждет тепло, выход из всех простых ситуаций — держите пару розовых слингбэков наготове! Для будущих шумных вечеринок и театральных премьер — беспроигрышный вариант сочетания с черными брючными костюмами, а на каждый день — с классикой casual. Тандем с прямыми укороченными джинсами, базовой футболкой и классическим тренчем впишется в любые планы.

Ранее мы рассказывали о том, как обыграть классические свободные брюки в весенних образах. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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