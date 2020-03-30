От нежных пудровых оттенков до насыщенной фуксии: как носить розовый цвет этой весной
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Брючный костюм цвета пудры
Фото: Архивы пресс-служб
Розовый — всегда смелое заявление, однако смягчить его всегда могут самые разнообразные градации. В фокусе повседневного и делового стиля остаются пудровые тона, и брючный костюм, созвучный этой гамме, всегда верное и совершенно не рискованное решение. Вооружаемся парой светлой обуви на каблуке любой комфортной высоты, а блейзер надеваем поверх бельевых топов, кружевных бра и бюстье (в последних случаях — застегивая на все пуговицы).
Шелковая юбка + свободный блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Нежные оттенки пудры и персиковый демонстрируют отличную совместимость не только друг с другом, но и с более насыщенными тонами. Самодостаточная фуксия снова бьет все рекорды популярности в этом сезоне и заявляет свои права на место в вашем гардеробе. Трудно решиться? Добавляйте акцентные детали — остромодные микросумки, аксессуары для волос или обувь флуоресцентных розовых тонов!
Классический тренч + акцентная обувь
Фото: Архивы пресс-служб
Впереди нас ждет тепло, выход из всех простых ситуаций — держите пару розовых слингбэков наготове! Для будущих шумных вечеринок и театральных премьер — беспроигрышный вариант сочетания с черными брючными костюмами, а на каждый день — с классикой casual. Тандем с прямыми укороченными джинсами, базовой футболкой и классическим тренчем впишется в любые планы.
Ранее мы рассказывали о том, как обыграть классические свободные брюки в весенних образах. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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