Белая рубашка — фундамент мужского делового костюма и одна из самых противоречивых вещей женского гардероба. Достаточно расстегнуть на пуговицу больше, как из бизнес-леди вы превратитесь в соблазнительницу. И это не единственные свойства, которыми вас может наделить рубашка.

Аристократическая строгость

Первоначально мужская сорочка была элементом нижнего белья, но довольно быстро она пробилась наверх. К концу XIX века этот предмет одежды превратился в маркер социального статуса, успеха и следования нормам. Белые рубашки не только соответствовали представлениям о мужественности и строгости, но и указывали на должность и доход. Наверняка вам знакомо разделение на «белых» и «синих воротничков» — менеджеров и рабочих. Последние не могли позволить себе светлые рубашки из-за их маркости (а значит, и высоких затрат на стирку).

Кстати, сам воротничок (в то время отстежной, как и манжеты) тоже многое говорил о своем хозяине. Представители элиты выбирали высокую жесткую модель. Она была настолько неудобна и ограничивала движения, что люди, носившие такой воротник, буквально смотрели на остальных свысока. Клерки покупали низкие модели, потому что работа требовала от них проворности и частых поворотов головы. Конструкция рубашек смягчилась лишь к началу 1920-х годов, а к 1930-м они стали частью базового гардероба мужчины.

Женская независимость

В женский шкаф рубашка долго пробивала себе дорогу. В 1860-е она получила популярность благодаря французской императрице Евгении. Она сочетала гарибальдийку (красную блузку с длинными рукавами на манжете, высоким отложным воротником и складками вдоль застежки) с юбкой, а поверх надевала широкий пояс или корсет, чтобы добиться сходства с платьем. После небольшого всплеска эта мода быстро сошла на нет.

В 1890-е годы сформировалось новое поколение женщин: они хотели вести подвижный образ жизни, заниматься спортом, работать. Для этих целей модные в то время платья не подходили: они были тяжелыми и неудобными. Кроме того, чтобы их надеть, требовалась помощь горничной, что не все могли себе позволить. Юбка и блузка стали бюджетной альтернативой платьям, и в этом сочетании они остаются важной частью офисного дресс-кода по сей день. Брюки с блузкой и кардиганом женщины начали носить в 1920-е годы благодаря Коко Шанель. Но затем началась Великая депрессия, война, поэтому женские симпатии вновь вернулись к платью — оно позволяло показать слабость и беззащитность.

Этичность и нравственность

Блузке потребовалось еще несколько десятилетий, чтобы ее приняли как модную вещь. Она окончательно отвоевала себе место на женской вешалке благодаря кинематографу. Костюмеры подбирают одежду героев так, чтобы она сообщала информацию о личности еще до того, как персонаж откроет рот. У рубашки есть свое значение. Так, в 1948 году вышел фильм-нуар «Риф Ларго», позже получивший премию «Оскар» в одной из номинаций. Легендарная голливудская пара Лорен Бэколл и Хамфри Богарт появляется на экранах в белых рубашках, которые подчеркивают их честность, принципиальность, смелость и, конечно, интеллект.

В другой оскароносной картине, «Ровно в полдень», белая блузка сообщала о тех же качествах главной героини — жене шерифа, которая вместе с возлюбленным противостоит мести бандитов. Ее роль исполнила Грейс Келли. Актриса позже не раз надевала мужскую сорочку, чтобы подчеркнуть свою ледяную красоту и сдержанность. Одри Хепберн в «Римских каникулах» и Дайан Китон в «Энни Холл» — еще два примера того, когда белая рубашка говорит о сущности персонажа.

Высвобожденная сексуальность

Но, как это часто бывает, одна и та же вещь выступает в двух амплуа. Рубашка не стала исключением: она может сообщить как об искренности и чистоте, так и о сексуальности. Когда она появляется в модных съемках, то обычно подчеркнуто просторна и надета на голое тело. Она намекает на важную подробность: женщина осталась на ночь у мужчины, с которым она не живет постоянно, и между ними случилась близость. Сначала этот образ ассоциировался с сексуальной революцией, но позже превратился в эротический штамп. Кстати, для усиления контраста между грубой мужественностью и хрупкой женственностью женщины надевают галстук — тогда получается костюм для исполнения стриптиза, как, например, в одноименном фильме с Деми Мур в главной роли.

Рубашка — двойной агент. Если она ваша, то вы приспособили ее под свой стиль жизни. Вы показываете всем, что хотите добиться успеха благодаря своим качествам и талантам. А если вы носите мужскую сорочку, значит, вы хотите сообщить, что у вас есть мужчина, с которым прекрасно складывается сексуальная жизнь.

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