В мужских головах очень много неприличных фантазий. И женщина, которая отважится их воплотить, станет для своего возлюбленного незаменимой, а значит, единственной.

Галина Дмитриева Эксперт сети тренинг-центра «Секс.рф»

Мастурбация

Мастурбация — это очень интимный момент. Большинство мужчин мечтают увидеть, как партнерша ласкает себя. Действо имеет не только эротический, но и образовательный смысл: это самый простой способ продемонстрировать, какие ласки вам приятны и как вас надо любить. Начните гладить себя на глазах у партнера и не прекращайте, заметив его смущение или даже панику. Смущение пройдет — опыт останется.

Взаимная мастурбация прекрасна как в качестве прелюдии, так и сама по себе.

Подчинение

Не будем углубляться в изучение БДСМ, можете посмотреть тут и тут. Или вот тут хотя бы. Благодаря фильму «50 оттенков» понятия «доминант» и «сабмиссив» вам тоже наверняка знакомы. И вы, скорее всего, без нас догадываетесь, что мужчинам нравится доминировать. А теперь сюрприз: почти каждый мужчина (особенно доминирующий в жизни) хоть изредка мечтает побыть в роли саба: подчиниться, быть немного униженным и выполнять пожелания своей госпожи — это настолько идет вразрез со стандартной гендерной позицией, что не может не возбуждать. Как понять, что вашему мужчине этого хочется? Если он хоть раз просил вас взять инициативу на себя, значит, его можно на время поработить.

Оральный секс

Попросить сделать минет — это не проблема. А вот сказать, что его что-то не устраивает, мужчина не осмелится. Его можно понять, он же не самоубийца! Он не рискнет отправить вас в Интернет учить матчасть. Да что уж там, даже во время процесса, когда вы томно спрашиваете: «Милый, скажи мне, как тебе нравится?», он, скорее всего, ответит: «Мне все нравится!»

Вряд ли существует мужчина, который не любит орального секса. Если вам кажется, что вы нашли такого, это, скорее всего, означает, что вам не слишком хорошо удаются эти ласки. Богиней орального секса стать несложно. Достаточно выучить несколько техник и обязательно освоить глубокий горловой минет.

Анальные ласки

Нет, не анальный секс. И не вам, а ему! В этой мечте мужчины, кстати, и себе не всегда признаются. Но факт остается фактом: любой мужчина, чья партнерша решилась на ласки его анального отверстия, будет просить или хотя бы намекать на повторение пройденного. Дело в том, что ТАМ у мужчины расположено огромное количество нервных окончаний. И только там можно максимально близко подобраться к «точке на миллион долларов» — простате. Некоторые мужчины могут испытать оргазм только от одной стимуляции этого центра удовольствия! И совершенно точно у всех ощущения от эякуляции очень усиливаются. Увы, не каждый женский палец способен дотянуться до простаты, поэтому в интим-магазинах есть большой выбор массажеров. Выглядят они довольно страшно, поэтому если вы решите порадовать своего возлюбленного, не стоит ему показывать эту штуку. Подбирайтесь к его анусу постепенно. И, когда он уже будет понимать, какое его ждет удовольствие, можно использовать гаджеты.

Секс втроем

Пригласить в постель еще одну девушку вы, может, и не решитесь — хотя бы из соображений гигиены и безопасности. А вот для имитации секса втроем М-Ж-М отлично подойдут различные фаллоимитаторы. Например, на присоске. Прикрепляется один такой в ванной на стену или на надежно висящее на стене зеркало — и в путь! К фаллоимитатору задом, к любимому — передом (то есть ртом). Важно: самым большим экспонатом в спальне должен быть настоящий член вашего возлюбленного.

Фото: shutterstock.com, istockphoto.com

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