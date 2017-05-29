Что может быть проще, чем футболка? Кажется, что это безликая вещь, которая маскирует индивидуальность. Но история показывает, что она может рассказать о вас едва ли не больше, чем гардероб в целом.

Себя показать

Мнения модных историков расходятся. Одни считают, что футболка появилась в начале XX века как одежда для холостяков. Она была хороша тем, что в отличие от других вещей, ее не приходилось подгонять по фигуре и можно было легко надеть (тогда как у сорочек того времени манжеты, рукава и пластроны крепились отдельно — с таким «паззлом» в одиночку не управишься).

Другие исследователи утверждают, что в конце XIX века футболка стала частью формы военно-морских сил США. Она была дешевой, легкой, а короткие рукава создавали дополнительное тепло и быстро впитывали пот. Благодаря последней особенности футболка стремительно пошла в рабочие массы. А дальше она совершила колоссальный прыжок: из нижнего белья, которое скрывают от посторонних, превратилась в ту одежду, в которой показывают себя.

Во времена, когда еще не было бодибилдеров, физически развитые мужчины выбирали футболку для того, чтобы она подчеркнула рельеф тела. По большому счету, эта модель служит комплиментом фигуре: превращается во вторую кожу и подчеркивает контуры. Кстати, по этой же причине ее так любят фотографы и кинорежиссеры, когда снимают актрис в мокрых футболках.

Быть проще

Футболка дебютировала в фильме «Трамвай "Желание"», когда ее надел Марлон Брандо. Его герой был простым грубоватым парнем. И этот образ буквально прилип к футболке. Ее носила молодежь 50-х и в реальности, и в кино. «Дикарь», «Бунтарь без причины», «Бриолин» — и это лишь самые яркие примеры. И в каждом из них герой противостоял обществу, вел беспечный и даже хулиганский образ жизни.

Как это часто бывает с предметами мужского гардероба, футболка вскоре поселилась в женских шкафах. Отчасти это произошло благодаря Джин Сиберг, чей культовый образ в картине «На последнем дыхании», вышедшей в 1959 году, копируют до сих пор.

Сделать заявление

Поскольку производители выпускали преимущественно белые футболки, то постепенно они приобрели ассоциацию с чистым листом, на котором можно писать и рисовать. Сначала идеей пользовались только университеты, которые печатали свои логотипы. Но с 1960-х принт стал массовым явлением. Свою роль в этом процессе сыграл рок-н-ролл: фанаты музыкальных групп носили футболки с названиями любимых групп, чтобы чувствовать себя частью субкультуры. Пожалуй, самый узнаваемый дизайн — раскрытые губы с высунутым языком — был сделан в 1970 году и стал логотипом Rolling Stones. Кстати, первый эскиз продали в 2008 году за $ 92,5 тыс. Другой знаменитый логотип — I love NY — был придуман чуть позже для продвижения туризма в Нью-Йорке. Его так часто копируют, что художник регулярно судится с нарушителями авторских прав.

Все в те же 70-е футболка стала своего рода рекламной площадкой. Если вы носите одежду, на которой через всю грудь написано название бренда, то это очень удобно: вы потратили деньги на то, чтобы продвигать производителя. Этот же предмет одежды играет роль плаката: если вы идете на митинг, хотите познакомиться или показать уровень интеллекта, то достаточно найти футболку с соответствующим слоганом или сделать индивидуальный заказ. Купите футболку с кубинским революционным лидером Че Геварой — и всем будет понятно, что вы жаждете свободы. Наденьте принт с Микки Маусом — и вы подчеркнете непосредственность.

Стать лучше

У футболки есть интересное свойство: она невзначай меняет человека. Если речь идет о мужчинах, то она слегка расширяет плечи и сужает талию, чем подчеркивает маскулинность. Забавно, но женщины попадаются на этот крючок: они считают моделей в белых футболках на 12% привлекательнее тех, кто одет в другую одежду. Если на футболке есть принт, имитирующий одежду супергероя, то человек в ней лучше сдает экзамены и показывает более высокие результаты в интеллектуальных тестах. И некоторые исследователи считают, что футболка, которую вы регулярно носите (как, например, Марк Цукерберг, который появляется в ней на всех неофициальных мероприятиях), может быть признаком гениальности. Поэтому не отказывайте себе в желании купить очередную.

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