Юбка — второй старейший предмет одежды после набедренной повязки. Изначально ее носили представители обоих полов, но постепенно она перекочевала в женский гардероб и стала ассоциироваться с эротизмом наравне с туфлями на каблуках и колготками в сеточку. Почему так произошло?

Сама невинность

Сотни лет длина юбки была показателем богатства — большие отрезы материи были доступны только женщинам из обеспеченных семей. Когда они гуляли, то подол волочился по мостовой, что выглядело как сообщение окружающим: «Доход моей семьи настолько высок, что мне не жаль дорогую ткань и кружево, которые метут землю».

Поскольку женские ноги веками прятались под несколькими слоями нижнего белья и юбок (край туфельки можно было увидеть во время танца или верховой езды), то щиколотки, икры и тем более бедра превратились в вожделенные части женского тела. Даже случайно приоткрыть их на публике было верхом дурного тона. Также светские дамы поддерживали моду на корсеты, кринолины и накладки на ягодицы, с помощью которых подчеркивали тонкую талию, а значит, юный возраст и целомудренность. До наших дней пышные длинные юбки сохранились в основном в свадебных платьях. Отчасти причина кроется в романтизации моды рококо: герои сказок от «Золушки» до «Красавицы и Чудовища» обычно одеты, как аристократы 18-го века. Но куда вероятнее дело в сохранившемся стереотипе: длинная юбка считается символом скромности и приверженности традиционным ценностям.

Освобожденная сексуальность

Колебания уровня подола начались в прошлом веке. Во многом сказалось влияние войны: многие представительницы высшего общества отказались от помощи горничных, а значит, и от корсета, который невозможно надеть самостоятельно. А затем начались «ревущие 20-е» — время резкого экономического подъема в Европе. Одновременно с ним впервые в истории женские ноги открылись почти до колена. Эта модная революция произошла благодаря поколению флэпперов — эмансипированных девушек, которые шокировали современное им общество свободными нравами. Они курили, водили автомобиль, коротко стригли волосы, слушали джаз, активно пользовались косметикой и практиковали добрачный секс. Девушки-флэпперы, пережив ужасы бомбежек, не хотели взрослеть, поэтому их одежда повторяла детскую моду, в частности, короткие юбки и платья.

Рецессия 30-х годов, Вторая мировая война и восстановление после нее вновь привели к падению линии подола (женщины опять захотели замуж, поскольку это был надежный способ выжить в голодный период истории, а длинная юбка вызывала ассоциации с верной невестой и хорошей домохозяйкой).

Возвращение короткой юбки случилось лишь в 60-е годы. За право ее создания борются два дизайнера — Мэри Куант и Андре Курреж. Первоначально модель была выше колена всего на несколько сантиментов. Почти сразу она стала символом борьбы за свободу и равенство. Женщины хотели показать, что они имеют право демонстрировать сексуальность и при этом не превращаться в объект мужского потребления.

Триумф мини длился до конца 60-х годов прошлого века. За это время Твигги успела стать ее лицом и ногами, Джин Шримптон попала в скандал на скачках, где появилась в короткой юбке, без шляпы и перчаток, полагавшихся по дресс-коду, а Жаклин Кеннеди вышла в белой сборенной мини-юбке замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса. Эпоха экстремально коротких юбок закончилась после того, как разразилась война во Вьетнаме.

Золотая середина

К началу 1970-х подол вместе с общественными настроениями и экономикой резко упал. И тогда на сцену вышли консервативные юбки-миди. Они заканчиваются ниже колена, перерезая ногу в самом неудачном месте, поэтому редко льстят женской фигуре. Но именно эта модель стала основой офисного дресс-кода.

Как показывают исследования, женщины, которые нацелены на успех в профессии, куда скорее добьются желаемого, если будут надевать жакет с юбкой-карандашом, чем с брюками. В таком случае их воспринимают как уверенных в себе, амбициозных, гибко мыслящих, открытых новому. Если же сотрудница пренебрегает нормами и надевает короткую юбку, то этим препятствует своему карьерному росту: коллеги считают ее поверхностной. Правда, если переборщить с длиной, есть риск, что окружающие будут подозревать женщину в старомодности.

Несмотря на строгий образ, юбка-карандаш все равно сохраняет флер сексуального предмета одежды: она обтягивает ягодицы и подчеркивает линию бедра, из-за чего звезды, которые могут похвастаться формами (как Ким Кардашьян), сделали ее одним из важных элементов гардероба.

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