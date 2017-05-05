Оказывается, свадебные кольца тоже подвержены моде. И — сюрприз! — гладкое кольцо из желтого золота из этой самой моды уже вышло. Теперь принято выбирать кольца с цветными камнями, необычные золотые украшения вместо стандартных аксессуаров жениха и невесты. Эксперты Passion.ru рассказывают, как подобрать аксессуар, который будет актуален этим летом, но при этом не надоест вам и в следующие 50 лет, конечно, если вы планируете «жить долго и счастливо».

Цветные камни

Обручальные кольца с цветными камнями — рубинами, изумрудами, сапфирами — на пике моды. Тренд появился еще в 2016 году, а теперь получил продолжение.

«Самые актуальные модели в 2017 году — с камнями двух цветов, которые как бы символизируют единение двух людей в брачном союзе», — рассказывает директор по маркетингу ювелирного сервиса Goldprice Иван Пластун.

Правда, этот тренд нравится в основном невестам, но зачастую не нравится женихам. Поэтому его логичным продолжением стала мода на…

Непарные кольца

«Мужчины почти всегда выбирают кольца без камней и не особо заботятся о цвете золота — для них это скорее символ, чем элемент имиджа», — объясняет Елена Рудакова, основатель и совладелец ювелирной компании JV. Компромиссным решением становится приобретение двух разных колец. И дело не только в камнях.

«У нас с мужем совершенно разные оттенки кожи, — делится своей историей известный стилист и куратор программы Styling presso British Higher School of Art and Design (Moscow) Гала Борзова. — У меня, к примеру, оливковый подтон кожи, я ношу желтое и розовое золото. А мой светлокожий муж в украшениях из желтого золота выглядит как цыганский барон. Поэтому для церемонии мы выбрали кольца, различные по дизайну и цвету. Даже ювелирные марки у нас разные».

Stackable, или «дополняющие» обручальные сеты

Тренд, который пришел в обручальную моду из бижутерии. Не одно кольцо, а наборы, несколько изделий, которые дополняют друг друга за счет формы или цвета.

«Тренд существует также в устойчивом варианте "guard rings", или "кольца-охранники": когда между двумя обручальными находится помолвочное кольцо, — отмечает Иван Пластун из Goldprice. — Это, кстати, несет и практический смысл: защищает обычно более дорогостоящее помолвочное кольцо от случайного соскальзывания».

Аксессуары «с изюминкой»

Украшения под заказ, индивидуальный дизайн — все это также очень популярно сейчас.

«Молодожены хотят вложить в обручальные кольца какой-то скрытый смысл, сказать что-то важное о себе самих. Например, рассказать о своем увлечении, профессии или истории любви, — рассказывает Анна Городжая, обладательница титула «Миссис Россия» и хозяйка звездного свадебного агентства «Свадьберри». Например, кольца на свадьбу Корнелии Манго и Богдана Дюрдя были выполнены именно с учетом этого тренда. В ее кольце были вкрапления в узор: рыбка — как божественное начало, микрофон — знак ее профессии; а у него — лев, микрофон и Крым — в виде виноградной лозы. Выглядело невероятно».

Апгрейд обручальных колец Да-да, это раньше считалось, что свадебное кольцо покупается один раз и на всю жизнь. А если теряется, значит, быть размолвке. Сегодня мы больше не верим в эти предрассудки. Мода на fast fashion диктует новые правила. «Все больше девушек со временем обновляют обручальные кольца, — говорит Елена Рудакова, основатель JV. — Докупают кольцо с дорожкой бриллиантов или с несколькими крупными камнями, которое носят вторым. Или вообще меняют цвет металла». Эту тенденцию отмечает и Иван Пластун из ювелирного сервиса Goldprice: «Мы работаем с ювелирными украшениями и замечаем, что все больше девушек приносят нам свои обручальные кольца. Не потому, что они поссорились с мужем, а потому, что просто хотят поменять свое старое кольцо на что-то новое, более актуальное». Вечная классика Конечно, никуда не уходит мода на традиционные, классические обручальные кольца. «По-прежнему актуальны дорожки из камней вдоль всего кольца, или в другом варианте этого дизайна — дорожки только на внешней, видимой части, — рассказывает Елена Рудакова из JV. — Также остается модным сочетание металлов двух цветов и самые простые варианты — кольца с "утопленными" в металл камнями — обычно от одного до трех». Классические прозрачные бриллианты допустимо заменить черными, если это больше соответствует вашему образу и общему стилю свадьбы.

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