Как понять, что вещь, которую вы хотите купить, займет достойное место в вашем гардеробе? Все детали раскрывает наш эксперт по имиджу.

Елена Емельянова, консультант по имиджу

Запомните эти правила, чтобы пользоваться ими как гидом по шопингу. Не полагайтесь на первое впечатление. На глаз очень трудно определить, подойдет ли вам та или иная вещь, поэтому не спешите с выводами, пока не наденете ее. Например, драпированная одежда редко хорошо смотрится на вешалке, но на вас она может выглядеть изумительно. Учитывайте трюки магазинов. Нередко освещение и зеркала в магазинах устроены так, чтобы создать максимально благоприятное впечатление о том, как вещь на вас сидит. Поэтому выходите из примерочной в зал или высылайте фотографию подругам, чтобы получить объективную оценку. И, конечно, всегда сохраняйте чек о покупке, чтобы вернуть вещь, если вы схватили ее в состоянии аффекта. Готовьтесь к примерке дома. Совершайте покупки в подходящем для планируемого образа белье и обуви. Так, если вы планируете отправиться за новым платьем, то убедитесь, что на вас либо гольфы телесного цвета, либо колготки подходящего тона. Согласитесь, когда вы стоите в примерочной в красивом платье и в носочках, то оценить, насколько оно вам подходит, будет довольно сложно.

Проверьте, насколько вещь комфортна в носке. Оцените, легко ли она надевается. Пройдитесь, попробуйте присесть и встать, словом, совершите те активные действия, которые вам свойственны. Особенно важно учитывать этот момент при покупке нижнего белья, так как оно обмену и возврату не подлежит. Обратите внимание на правильную посадку. Соответствует ли расположение плечевых швов, талии, длина рукавов и брючин вашему телосложению? В настоящее время размерный ряд в разных магазинах может очень сильно отличаться. Поэтому ориентируетесь в первую очередь на свои визуальные ощущения, а не на цифру, указанную на этикетке. Убедитесь, что плечевой шов совпадает с линией плеча и не выходит за нее. Это касается абсолютно всей одежды: пальто, жакетов, пиджаков, рубашек, блузок, футболок, поло. Оцените длину рукавов. Например, у жакетов они должны заканчиваться на запястье или на 1-2 см длиннее, тогда как рукав пальто должен заканчиваться на 2,5-3 см ниже запястья. Также учитывайте длину брюк: существует правило, что чем шире они, тем длиннее. Если вы предпочитаете классический крой брюк и скинни-джинсы, то они должны наполовину закрывать каблук вашей обуви. Знайте ваш тип фигуры. Прежде чем отправляться за покупками, проштудируйте правила подбора одежды для разных типов телосложения и убедитесь, что каждая вещь, которую вы собираетесь купить, идеально соответствует вам. Если же какая-то вещь сидит на вас не очень хорошо, но очень вам нравится, решите, сможет ли знакомая портниха подогнать ее по вашей фигуре.

Тщательно изучайте этикетки. Выясните состав ткани и способы ухода за изделием. Иногда продавцы идут на хитрость, заявляя, что перед вами кашемировый свитер, а при более детальном изучении состава может выясниться, что содержание кашемира в нем не более 5%, остальное — синтетика. Убедитесь в качестве исполнения. Обращайте внимание на симметричность расположения деталей, швы, качество нанесения рисунка на ткань и его стыковку. Особенно это касается геометрических рисунков. При правильном раскрое клетки совпадают на парных деталях в местах стачивания вытачек и на швах, а полоски должны сохранять симметрию и чередование линий. Сбившийся рисунок выдает дешевую вещь, купленную в масс-маркете. Также обратите внимание на толщину нити, частоту стежков, линию строчки, обработку края. Выворачивайте, растягивайте, мните — делайте все, чтобы убедиться в качестве. Рассмотрите фурнитуру. Проверьте, насколько хорошо она закреплена. Посмотрите, сочетается ли она с внешним видом самого предмета одежды. Помните о том, что в большинстве случаев неподходящие пуговицы можно заменить, улучшив тем самым внешний вид изделия. Если на вещи присутствуют декоративные детали (стразы, бусины, вышивка), то детально изучите их.