Россиянки оставляют в магазинах одежды и обуви около 10-20% от дохода. В ваших силах снизить траты и при этом лучше выглядеть, если вы будете придерживаться правил составления гардероба.

Помните о принципе «Одна вещь вошла, одна вышла»

Ваш шкаф превратится в пристанище старых вещей, если вам трудно расстаться с тем, что не подошло по размеру, покрылось катышками или потеряло актуальность. Дайте себе зарок, что не будете покупать новую футболку, пока не выкинете какую-то старую. Эта стратегия, во-первых, оградит вас от стихийных покупок, а во-вторых, приведет к обновлению гардероба, а не засорению его дешевыми вещами.

Заглядывайте в мужские отделы

Мужчины меньше озабочены своим внешним видом, на них слабее действует реклама, поэтому одежда для них в среднем на треть дешевле, чем для женщин. Кроме того, представители противоположного пола ставят на первое место качество, а чтобы угодить им, производители выбирают плотные и устойчивые к износу ткани. А еще обратите внимание на то, что в мужской одежде есть карманы, она теплее и на ней нет лишнего декора. В мужских отделах выгодно приобретать прямые джинсы, футболки, поло, джемперы, бомберы, парки, потому что эти предметы гардероба давно утратили гендерные различия.

Отслеживайте однотипные вещи

Скорее всего, вы, как и большинство людей, регулярно покупаете те предметы базового гардероба, которые у вас уже есть, из-за чего у вас оседают горы блузок или черных платьев повторяющегося фасона, но зато нет ни одного тренчкота или комбинезона. Проанализируйте содержимое вашего шкафа, чтобы заполнить пробелы классическими моделями, которые вы по непонятной причине обходили стороной. Так вы добавите разнообразия и заодно посмотрите на себя другими глазами.