Если у вас средняя по стране зарплата, то нехватка денег — ежемесячная проблема. И несмотря на это, вы с завидной регулярностью допускаете ошибки, которые приводят к потере сотен и тысяч рублей в месяц. Как вам это удается?

Вы живете не по средствам

Когда вы заходите в магазин, то вами обычно руководит «хочу», а не «могу». Из-за этого вы покупаете нижнее белье в пять-десять раз дороже, чем могли бы себе позволить. Или вы берете новомодный телефон, хотя вполне могли бы обойтись моделью попроще. На каждом шагу вы расходуете немного больше, чтобы произвести впечатление на других или убедить себя в том, что у вас все хорошо. В итоге сверхтраты достигают нескольких тысяч в месяц.

Вы быстро все проматываете

Вы берете в отпуск деньги с запасом — на случай непредвиденных обстоятельств. И к моменту, когда близится отъезд, а неприятности так и не случились, вы устраиваете «праздник непослушания» — раздаете остаток средств друзьям, идете в ресторан или иным способом обнуляете баланс на карте. В конце концов, один раз живем! А вернувшись из поездки, вы ищете, у кого бы взять взаймы. Другая ситуация: вы получили наследство или выигрыш в лотерее. От него, скорее всего, через несколько месяцев не останется и следа. Вы смотрите на эти деньги как на подарок судьбы, на который можно развлечься. А ведь были другие варианты: сделать ремонт, задуматься о переезде в другое жилье или вылечить зубы.

Вы не ведете семейный бюджет

А зачем? Приход и расход примерно сходятся — и ладно. Но если вы не следите за движением средств, то не знаете о потенциальных черных дырах — о статьях расходов, которые оставляют вас на мели, но могут быть сокращены. Например, выгоднее раз пройти курсы нейл-дизайна, чем раз в неделю тратить средства на маникюр. Отказывая себе в мелочах, вы получаете возможность приобрести что-то более ценное: заграничную поездку, шубу, второе высшее образование. Ситуация усугубляется, если у вас нет привычки «сначала платить себе», то есть откладывать 15-20% дохода на процентный счет в банке, чтобы воспользоваться этими деньгами в случае потери здоровья или работы. Но вы вместо резервного фонда готовите себе стрессовую ситуацию (потому что сокращения, как и проблемы со здоровьем, случаются со всеми).