Если у вас одинаково широкие бедра и плечи, длинные ноги, но совсем не ярко выраженная талия, то ваш тип фигуры — прямоугольник. Кстати, обычно женщинам с таким телосложением довольно легко подобрать модный базовый гардероб, считается, что нужно лишь выбирать вещи, моделирующие талию. Но достаточно ли этого? Давайте разбираться вместе с Passion.ru.

«Нарисовать» талию действительно важно. Впрочем, не забывайте и о ваших достоинствах! А ведь это и грудь, и соблазнительная линия бедер. Блузы и футболки с вырезом лодочкой, топы на тонких бретелях, модные рубашки, которые будто бы спускаются с плеч, платье с запахом и в стиле ампир — вот все, что вам нужно. Также отлично подчеркивают силуэт широкие расклешенные юбки, юбки-тюльпан и трапеции, рубашки с рукавами-фонариками и, конечно, обтягивающие джинсы. Однако последние ни в коем случае не должны быть на завышенной талии. Кроп-топы носить также не рекомендуется, как и платья А-силуэта или платья-комбинации. Не стоит приобретать водолазки, прямые платья-рубашки, легинсы и юбку-карандаш. Основная задача вашей одежды — смягчить силуэт и сделать мальчишескую фигуру (а именно ей чаще всего обладают женщины-«прямоугольники») более округлой и женственной. По этой же причине пополните гардероб туфлями на каблуке, только не стоит гнаться за модой и выбирать широкий каблук и квадратный мысок.

Массивные сумки, особенно если вы носите их в районе талии, утяжелят силуэт. А вот клатчи и модные кросс-боди, напротив, добавят образу легкости. Украшения выбирайте длинные. Чокеры и короткие колье лучше оставить в магазине.

Кстати, девушкам к таким типом фигуры очень идет обувь с острым мыском. Примерьте, вам обязательно понравится!

Легкий тренч этим летом может стать отличным спасением от ветра или внезапного дождя. Обратите внимание: для девушек с типом фигуры прямоугольник категорически не подходят плащи прямого кроя или oversize! Силуэт плеч должен быть четко очерчен, а на уровне талии обязательны оборки или пояс.

Босоножки в дожливую погоду смело заменяйте на лодочки. Каблук — одно из основных условий составления грамотного образа и корректировки формы фигуры.

1 - Тренч Chicwish, 3650 руб.; 2 - Колье Chanel. цена по запросу; 3 - Топ Topshop, 1799 руб.; 4 - Сумка Carven, 8879 руб.; 5 - Джинсы Rag & bone, 14 999 руб.; 6 - Босоножки Stuart Weitzman, 23 900 руб.

Юбка-трапеция, которая расширяется от талии, создает иллюзию пышных бедер. И речь не о лишних килограммах, а о моделировании силуэта и приближении его к форме песочных часов. С прямоугольником это сделать проще, чем с какой-либо другой фигурой. Итак, в этом сезоне советуем немного раскрасить гардероб. Носите вещи с якрими принтами и не бойтесь подбирать аксессуары под самый незаметный цвет.

1 - Очки Ray-Ban, 14 599 руб.; 2 - Шляпа Janessa Leone, 14 999 руб.; 3 - Топ Mango, 599 руб.; 4 - Сумка H&M, 1790 руб.; 5 - Туфли H&M, 1200 руб.; 6 - Юбка Marc Jacobs, 29 499 руб.

Почему бы не попробовать новые офисные тренды? Вам понадобится юбка-трапеция до середины бедра или чуть ниже колена. Помните, что юбка-карандаш не ваш вариант. Вам подойдет модная рубашка в тонкую полоску и контрастная сумка. Главное условие: рубашка должна соблазнительно падать с плеч, оставляя открытой линию ключиц. Слегка соберите волосы в хвост и наденьте длинные серьги и колье. Сотни комплиментов гарантированы.

1 - Колье Belle, 930 руб.; 2 - Рубашка NoName, 1300 руб.; 3 - Очки Ray-Ban, 14 599 руб; 4 - Серьги Applesofgold, 14 945 руб.; 5 - Сумка H&M, 1790 руб.; 6 - Босоножки Stuart Weitzman, 23 900 руб.; 7 - Юбка Newlook, 1699 руб.

Текст: Диана Гербер

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