Если у вас одинаково широкие бедра и плечи, длинные ноги, но совсем не ярко выраженная талия, то ваш тип фигуры — прямоугольник. Кстати, обычно женщинам с таким телосложением довольно легко подобрать модный базовый гардероб, считается, что нужно лишь выбирать вещи, моделирующие талию. Но достаточно ли этого? Давайте разбираться вместе с Passion.ru.

«Нарисовать» талию действительно важно. Впрочем, не забывайте и о ваших достоинствах! А ведь это и грудь, и соблазнительная линия бедер. Блузы и футболки с вырезом лодочкой, топы на тонких бретелях, модные рубашки, которые будто бы спускаются с плеч, платье с запахом и в стиле ампир — вот все, что вам нужно. Также отлично подчеркивают силуэт широкие расклешенные юбки, юбки-тюльпан и трапеции, рубашки с рукавами-фонариками и, конечно, обтягивающие джинсы. Однако последние ни в коем случае не должны быть на завышенной талии. Кроп-топы носить также не рекомендуется, как и платья А-силуэта или платья-комбинации. Не стоит приобретать водолазки, прямые платья-рубашки, легинсы и юбку-карандаш. Основная задача вашей одежды — смягчить силуэт и сделать мальчишескую фигуру (а именно ей чаще всего обладают женщины-«прямоугольники») более округлой и женственной. По этой же причине пополните гардероб туфлями на каблуке, только не стоит гнаться за модой и выбирать широкий каблук и квадратный мысок.

Массивные сумки, особенно если вы носите их в районе талии, утяжелят силуэт. А вот клатчи и модные кросс-боди, напротив, добавят образу легкости. Украшения выбирайте длинные. Чокеры и короткие колье лучше оставить в магазине.

Кстати, девушкам к таким типом фигуры очень идет обувь с острым мыском. Примерьте, вам обязательно понравится!