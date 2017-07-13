Базовый гардероб на лето: тип фигуры «прямоугольник»
«Нарисовать» талию действительно важно. Впрочем, не забывайте и о ваших достоинствах! А ведь это и грудь, и соблазнительная линия бедер. Блузы и футболки с вырезом лодочкой, топы на тонких бретелях, модные рубашки, которые будто бы спускаются с плеч, платье с запахом и в стиле ампир — вот все, что вам нужно. Также отлично подчеркивают силуэт широкие расклешенные юбки, юбки-тюльпан и трапеции, рубашки с рукавами-фонариками и, конечно, обтягивающие джинсы. Однако последние ни в коем случае не должны быть на завышенной талии. Кроп-топы носить также не рекомендуется, как и платья А-силуэта или платья-комбинации. Не стоит приобретать водолазки, прямые платья-рубашки, легинсы и юбку-карандаш. Основная задача вашей одежды — смягчить силуэт и сделать мальчишескую фигуру (а именно ей чаще всего обладают женщины-«прямоугольники») более округлой и женственной. По этой же причине пополните гардероб туфлями на каблуке, только не стоит гнаться за модой и выбирать широкий каблук и квадратный мысок.
Массивные сумки, особенно если вы носите их в районе талии, утяжелят силуэт. А вот клатчи и модные кросс-боди, напротив, добавят образу легкости. Украшения выбирайте длинные. Чокеры и короткие колье лучше оставить в магазине.
Кстати, девушкам к таким типом фигуры очень идет обувь с острым мыском. Примерьте, вам обязательно понравится!
Легкий тренч этим летом может стать отличным спасением от ветра или внезапного дождя. Обратите внимание: для девушек с типом фигуры прямоугольник категорически не подходят плащи прямого кроя или oversize! Силуэт плеч должен быть четко очерчен, а на уровне талии обязательны оборки или пояс.
Босоножки в дожливую погоду смело заменяйте на лодочки. Каблук — одно из основных условий составления грамотного образа и корректировки формы фигуры.
Юбка-трапеция, которая расширяется от талии, создает иллюзию пышных бедер. И речь не о лишних килограммах, а о моделировании силуэта и приближении его к форме песочных часов. С прямоугольником это сделать проще, чем с какой-либо другой фигурой. Итак, в этом сезоне советуем немного раскрасить гардероб. Носите вещи с якрими принтами и не бойтесь подбирать аксессуары под самый незаметный цвет.
Почему бы не попробовать новые офисные тренды? Вам понадобится юбка-трапеция до середины бедра или чуть ниже колена. Помните, что юбка-карандаш не ваш вариант. Вам подойдет модная рубашка в тонкую полоску и контрастная сумка. Главное условие: рубашка должна соблазнительно падать с плеч, оставляя открытой линию ключиц. Слегка соберите волосы в хвост и наденьте длинные серьги и колье. Сотни комплиментов гарантированы.
Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб, iStock