Лето в офисе — страшный сон любого работника, но не всегда положенный отпуск выпадает на заветные даты. Как поднять себе настроение и настроиться на рабочий лад? Passion.ru знает ответ на этот вопрос: все дело в правильно подобранном образе.

Чтобы не страдать от жары, предлагаем вам пять модных и ярких образов, подходящих для самых разных ситуаций, конечно же, рабочих. Носите яркие платья Самый популярный элемент офисного гардероба — платье-футляр — этим летом заменяем на платье-рубашку. Обязательно яркого цвета. Отлично подойдут коралловый, алый, изумрудный, мятный или желтый.

1 - Платье Woolrich, цена по запросу; 2 - Ремень Sonia Rykiel, 23 727 руб.; 3 - Серьги Zara, 999 руб.; 4 - Босоножки Marie Collet (Lamoda), 6899 руб. ; 5 - Сумка Muuñ, цена по запросу. Дополните образ босоножками на танкетке и стильными сережками насыщенного цвета. Чтобы остаться в рамках офисного дресс-кода, не выбирайте длину мини и дополните платье строгим ремнем. Выбирайте вещи с принтами Строгий костюм этим летом советуем заменить брюками и топом в пижамном стиле. Носите такой комплект исключительно с однотонным блейзером. А если ваши офисные правила весьма демократичны, то и вовсе без него. Главное условие — тропический или цветочный принт! Как только вы заскучаете по морю, солнцу и пальмам, просто посмотрите на свои брюки. Жизнерадостная расцветка обязательно поднимет вам настроение.

1 - Брюки Springfield, цена по запросу ; 2 - Топ Springfield, цена по запросу; 3 - Блейзер Zara, 7999 руб.; 4 - Сумка Gucci, цена по запросу; 5 - Босоножки GIANVITO ROSSI, 39 950 руб. Подбирайте забавные сумки Аксессуары способны сделать даже самый скучный образ интересным! Вынуждены даже летом соблюдать очень строгий дресс-код? Сделайте акцент на сумке. Она может быть просто насыщенного цвета, необычной формы или же в виде человечка или животного.

1 - Брюки Mango, цена по запросу; 2 - Платок Eleganzza, 3910 руб.; 3 - Рубашка Mango, 2999 руб.; 4 - Сумка Karl Lagerfeld, 21 499 руб.; 5 - Туфли H&M, 2999 руб.; 6 - Часы Fossil, 9740 руб. Решитесь надеть комбинезон Хотите стать офисным трендсеттером? Появитесь на работе в комбинезоне. Дополните образ массивными очками и босоножками на каблуке-трапеции, получится образ в стиле Одри Хепберн.

1 - Комбинезон Zara, 4999 руб.; 2 - Очки Chloé, 17 590 руб.; 3 - Босоножки Bata, 4999 руб.; 4 - Колье Concept Club, 599 руб. Помните об активном декоре и украшениях Банты, рюши, блестки или кружево — этим летом вам позволено все.